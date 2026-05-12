Iz mora u Ičićima izvučeno više od 1,6 tona otpada: Ronioci pronašli gume, mreže i aparate

Iz mora u Ičićima proteklog je vikenda izvučeno više je od 1,6 tona otpada tijekom ekološke akcije "Think Green", a najveći dio činili su krupni otpad, poput automobilskih guma, te odbačeni ribarski alati. U subotnjoj akciji sudjelovalo je samdesetak ronilaca, volontera i zaljubljenika u more iz Hrvatske i Slovenije, a organizator je bio Ronilački klub "Roniti se mora". Ronioce je posebno iznenadila količina pronađenih automobilskih i kamionskih guma, starih vrša te dvije odbačene ribarske mreže.

"Najviše je bilo automobilskih i kamionskih guma, ali i starih vrša, pa čak i odbačenih bojlera i drugih aparata. Izvukli smo i podosta starih boca i limenki, te nešto sitnoga otpada koji je u odnosu na krupni otpad ipak bio u zanemarivim količinama", kazao je Josip Pavlović iz RK "Roniti se mora".

"Trudimo se odaslati apel javnosti da različitome otpadu u svakom slučaju nije mjesto u moru, no nažalost, prema provedenim istraživanjima i do 3.000 tona otpada godišnje završi u hrvatskom dijelu Jadrana", dodao je.

Ronioci su čistili podmorje na području Ičića, uključujući lučicu Ičići i akvatorij ispred gradske plaže prema ACI marini.

Osim ekološkog dijela, akcija je imala i edukativnu komponentu, te je okupila velik broj mladih sudionika kojima su iskusni ronioci prenosili znanja o sigurnosti u ronjenju te važnosti očuvanja morskog ekosustava.