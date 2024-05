Iz osvete odsjekla mužu penis i bacila ga u školjku. Dobila pet godina zatvora. Muž: 'Volim je!'

Brazilac Gilberto Nogueira (39) bio je uvjeren kako je ispred njega noć užitaka. Supruga ga ja počela zavoditi, na sebi je imala novo seksi donje rublje, završili su u spavaćoj sobi, uskoro je bio zavezan za krevet, svijetla su se ugasila... A onda - možda najgora bol koju je mogao osjetiti. Supruga mu je britvom odrezala penis, ustala se s kreveta i bacila ga u wc školjku... Usput je sakrila njegove ključe od automobila da ne može na brzinu stići do bolnice...

Sve se to dogodilo u prosincu prošle godine, Daiane dos Santos Farias (34) je zbog ovog napada osuđena na četiri godine i osam mjeseci zatvora zbog teško ozljeđivanja, iako je mogla i puno gore proći da joj se sudilo za pokušaj ubojstva...

Ali Gilberto je u međuvremenu sve oprostio svojoj dragoj i obnovili su vezu. Danas kaže kako je sve njegova krivica, kako voli suprugu, brazilski mediji pišu da je varao suprugu s njezinom 15-godišnjom nećakinjom, a ona ga je zbog toga odlučila kazniti... đ

Do prevare je navodno došlo na rođendan supruge. Dio brazilskih medija piše i kako je on platio odvjetničke troškove za dragu suprugu. Na sudu mu nisu dopustili da bude svjedok obrane, jer je u procesu on žrtva...

'Sretni' par | Foto: Twitter

- Nakon što mu je odrezala penis ušetala je u policijsku postaju i predstavila se. Kazala je što je napravila. Imala je i fotografije, rekla je kako je mužu odrezala penis pa ga bacila kako se ne bi mogao prišiti... - piše DiarioDoNordeste.

Dob pristanka u Brazilu je 14 godina, pa policija nije mogla ništa u tom slučaju, dok je Daiane krenula po osvetu...

- Za sve sam ja kriv. Nisam smio varati suprugu. Nije to zaslužila. Ona je predivna žena i voli me - veli Gilberto, piše brazilski Correio.

Brazilski mediji pišu i kako odvjetnički tim osuđene Daiane priprema žalbu na presudu, nadaju se kako bi se kazna mogla dodatno smanjiti, iako je brazilski odvjetnici opisuju kao 'dosta blagu u odnosu na čin'.

- Čekat ću te pred vratima raširenih ruku - napisao je Gilberto u ljubavnom pismu svojoj dragoj...