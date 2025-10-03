Iz Porezna uprave tvrde: Pri isplatama minimalnih plaća u graditeljstvu bilo nepravilnosti

Porezna uprava (PU) Ministarstva financija priopćila je u petak da je primijetila određene nepravilnosti vezane za isplatu minimalne plaće radnicima u graditeljstvu te pozvala poslodavce da u dva mjeseca provjere isplaćene plaće za razdoblje od ožujka do kolovoza te dostave ispravke JOPPD-a sukladno odredbama Zakona o minimalnoj plaći i Kolektivnog ugovora za graditeljstvo.

Kako ističu u priopćenju, analizom podataka iz JOPPD obrazaca primijećene su određene nepravilnosti vezane za isplatu spomenutih plaća. U skladu sa zakonskim odredbama, podsjećaju, minimalnom plaćom se, pored iznosa koji Vlada RRH propisuje Uredbom, smatra i najmanji iznos mjesečne bruto plaće prema složenosti poslova za puno radno vrijeme ugovoren kolektivnim ugovorom čija je primjena proširena sukladno općem propisu o radu. Također, u iznos minimalne plaće ne ubrajaju se povećanja plaće s osnove prekovremenog rada, otežanih uvjeta rada, noćnog rada i rada nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi, napominju.

"Počevši od 1. ožujka 2025., svi poslodavci koji zapošljavaju radnike u djelatnosti graditeljstva, neovisno radi li se o glavnoj ili sporednoj djelatnosti, dužni su isplaćivati plaću najmanje u iznosu kako je ugovoreno Tarifnim stavovima Kolektivnog ugovora za graditeljstvo. Također, dužni su isplaćivati i uvećanja plaće kako je to ugovoreno navedenim kolektivnim ugovorom. Niti jedan radnik zaposlen u graditeljstvu ne smije imati osnovnu plaću manju od 1.000 eura bruto za najjednostavnije poslove, do 2.200 eura bruto za najsloženije poslove, i to bez propisanih uvećanja", navode iz PU.

Upozoravaju i da će se poslodavac pravna osoba kazniti novčanom kaznom od 7.960 do 13.270 eura ako ne isplaćuje plaću i uvećanja plaće prema proširenom kolektivnom ugovoru. Novčanom kaznom od 920 do 1.320 eura. pak, kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi poslodavca te fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost zbog neisplate minimalne plaće i minimalnih uvećanja.

"Ovim putem pozivamo poslodavce u graditeljstvu da u roku od 2 mjeseca provjere isplaćene plaće za razdoblje od ožujka do kolovoza 2025. te dostave ispravke JOPPD-a sukladno odredbama Zakona o minimalnoj plaći i Kolektivnog ugovora za graditeljstvo", zaključuju iz PU.