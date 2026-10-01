Peternel o zabrani štrajka ZET-a: 'Ne bih isključio da je Vlada utjecala podzemnim kanalima'

Igor Peternel (DOMiNO) ustvrdio je u četvrtak kako ne bi trebalo isključiti mogućnost da je Vlada 'podzemnim kanalima' utjecala na zabranu štrajka u Zagrebu preko suda, ocijenivši da je štrajk u početku odgovarao HDZ-u, ali mu je kasnije počeo politički štetiti, što u HDZ-u odbacuju. "Imali smo jučer ciničnu izjavu premijera kada je rekao 'to je naša sutkinja pa smo vjerojatno mi utjecali', a na kraju da se šali, ali ja bih rekao da se možda i nije šalio", kazao je Peternel na konferenciji za medije referirajući se na sudsku zabranu štrajka radnika ZET-a, o čemu je odlučivala sutkinja koja je supruga bivšeg HDZ-ovog ministra Dražena Bošnjakovića, a danas ustavnog suca.

Ocijenio je da je štrajk inicijalno išao u prilog HDZ-u, ali da je "sinkroniziranom akcijom medija" i okretanjem građana počeo nanositi štetu HDZ-u.

"Ono u što se štrajk pretvorio uz zaslugu medija i činjenica da je u gradu nastao kaos, očigledno je HDZ-u počelo smetati jer se stvorio dojam da je ovo novi šator. Tako da ja uopće ne bih isključio mogućnost da je Vlada podzemnim kanalima taj štrajk preko suda zabranila", ustvrdio je.

Peternel je branio pravo na štrajk, poručivši da je riječ o ustavnoj slobodi i važan dio demokracije, "pa makar i ovako brutalno kao što smo imali prilike vidjeti u Gradu Zagrebu". Kao primjer je naveo Francusku i druge europske zemlje, gdje su, kaže, štrajkovi javnih službi uobičajeni, uključujući obustave rada aerodroma i podzemne željeznice.

"Čudi me da ljevica to ne shvaća i da su lijevo-liberalni mediji odjednom sada izrazito protiv takvih štrajkova. Ne želim ulaziti u meritum samog štrajka, kolike su plaće, činjenica je da su neki ljudi nezadovoljni i da je vrlo teško organizirati ovakav štrajk tako da svi kao jedan slijede sindikalne vođe", istaknuo je.

Također pita zašto se nije problematiziralo kada je javni prijevoz bio obustavljen tijekom pandemije.

Iz HDZ-a odbacuju Peternelove insinuacije

Govoreći o projektu novog stadiona Maksimir, Peternel je poručio da se odluke o projektu trebaju temeljiti na pravilima natječaja i interesu građana.

"Slušamo struku da se mora ovo, da je natječaj Sveto Pismo. Ne, nije ništa Sveto Pismo, to je novac građana Zagreba i RH. I ako se njima to ne sviđa, ako propozicije natječaja nisu zadovoljene, onda se to ne može graditi i uvijek postoje načini kako se to može poništiti. I mora se poništiti", naglasio je.

HDZ-ov Ante Sanader odbacio je Peternelove insinuacije o umiješanosti HDZ-a u sudske odluke.

"Radnici imaju svoja prava, HDZ nije u Zagrebu na vlasti niti HDZ odlučuje o ničemu. Vidjeli smo ponašanje vlasti u Zagrebu i treba komentirati njih koji ne daju radnicima prava, zaustavljaju radnička prava, ne potpisuju kolektivni ugovor, ne podržavaju ljude koji su srce sustava", rekao je.