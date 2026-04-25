JOŠ JE NEIZVJESNA SITUACIJA

Iz zračne luke u Teheranu prvi put od početka rata ponovno krenuli međunarodni letovi

Piše HINA,
Prvi put od početka rata koji su prije otprilike dva mjeseca pokrenule Sjedinjene Države i Izrael, iz međunarodne luke u Teheranu krenuli su međunarodni letovi, izvijestili su državni mediji

Zrakoplovi su poletjeli iz međunarodne zračne luke Imam Homeini u Teheranu na linijama za Istanbul, Muscat i saudijski grad Medinu, izvijestile su državna novinska agencija IRNA i državna televizija IRIB.

Medina je ključno odredište za muslimane koji žele obaviti hadž, godišnje islamsko hodočašće u Meku.

Iran je zatvorio svoj zračni prostor za civilni promet nakon što su SAD i Izrael 28. veljače počeli s napadima na zemlju.

Iran je odgovorio na napade udarima na zaljevske države saveznice Sjedinjenih Država, što je rezultiralo velikim poremećajima u globalnom zračnom prometu na ključnim čvorištima, među kojima su bili Dubai i Abu Dhabi, a zapadne zrakoplovne tvrtke letjele su dugim obilaznim rutama da bi izbjegle regiju.

Postupno ponovno otvaranje iranskoga zračnog prostora uslijedilo je usred primirja koje je na snagu stupilo u 8. travnja uz posredovanje Pakistana. U ponedjeljak je iranska zrakoplovna uprava odobrila zračnoj luci u Mašhadu na sjeveroistoku zemlje da prihvaća i međunarodne letove, nastojeći na taj način smanjiti pritisak na zračnu luku u Teheranu.

Unatoč otvorenju, europske zrakoplovne tvrtke i dalje izbjegavaju iranski zračni prostor zbog neizvjesne sigurnosne situacije na Bliskom istoku i zbog povećane prijetnje civilnom zrakoplovstvu.

