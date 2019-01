"Iza skandala stoji Vlada? To mi se čini malo pretjeranim"

Slučaj navodne fotomontaže koja inkriminira potpredsjednika Tomislava Tolušića stavljajući ga u klinč s prostitutkom i kokainom, uzburkao je javnost. Kada ćemo znati je li sve fotomontaža ili nije te kakav je proces analize, otkrio je gost Dnevnika Nove TV kriminalist Željko Cvrtila.



Kako komentirate sve ovo?

Nije svakidašnja situacija, izgleda vrlo ružno ako je točno sve ono što smo vidjeli u medijima. Radi se o pokušaju diskreditacije visokog vladinog dužnosnika i u svakom slučaju je dobro što se i SOA oglasila i reagirala. Ako se radi o fotomontaži, a za sada nema indicija da se ne radi, dobro je da se sve razotkrilo na vrijeme i da je SOA ispunila svoju ulogu, a to je protuobavještajna zaštita dužnosnika Republike Hrvatske.

Iz dijela oporbe evo čuli smo smatraju da je to fake news koji je pokrenula Vlada. Što na to kažete?

Teško je sumnjati da su išli toliko daleko. Da bi Vlada organizirala fotomontažu i pustila to zbog skretanja pozornosti. To mi se čini malo pretjeranim.

Zanimljivo zvuči ovaj dio kako je glavni dokaz da je namještaljka sat, cipele, pa čak i šaka - radi li se to doista tako i kako operativno izgleda provjera je li nešto autentično ili ne?

Tu je svoju ulogu odigrala digitalna forenzika. Išlo se određivati je li određeni dio slike lijepljen i umetan u neki drugi dio slike, odnosno jedan dio tijela spajan s drugim. Primjerice, glava gospodina Tolušića s nogama itd. Odnosno sa ženskom osobom koja se vidi na slici. Padaju li sjene dobro, postoje li kontrasjene unutar same slike, to sve pa i detalji sa satom sa cipelama, igraju svoju ulogu.

Koliko traje utvrđivanje takvih stvari?

Postoje određene tehnologije koje omogućavaju i olakšavaju taj postupak, ali on traje koliko treba trajati. A za ovaj slučaj je dobra fotomontaža tako da treba i duže vrijeme. Recimo dan ili dva.

Ova se priča raspliće na razini institucija već neko vrijeme - vidimo SOA je već obavila razgovor s potpredsjednikom Tolušićem, obavljene su analize - i onda sve osvane u medijima - što to govori o našem sigurnosnom sustavu?

Već duže vrijeme govorimo da postoji problem i sa sigurnosnim i sa pravosudnim sustavom. Mislim da je krajnje vrijeme da se on na svim razinama rekonstruira i mislim da je očito da građani gube povjerenje. Više imaju strahopoštovanja prema bivšoj UDBI nego što imaju prema SOI. Nitko se ne treba bojati SOE, ali cijeli sigurnosni i pravosudni sustav mora biti u stanju zaštiti ustavni poredak i Ustav RH. Ako to ministar policije s redovnom policijom to nije u stanju napraviti onda to treba dati u ruke ljudima koji će biti u stanju. Ili treba angažirati dodatne snage u borbi protiv tih, kako Vlada tvrdi, podzemlja ili poluobavještajnog svijeta ili obavještajnog svijeta koji su potpomognuti državama koje nama nisu prijateljske.

Jedno vrijeme svi su se u javnom prostoru nabacivali tezama o hibridnom ratu - pa je li ovo hibridni rat i kada bismo mogli doznati tko su nalogodavci ove priče?

Teško je razlučiti radi li se o kriminalnom napadu. Po nekim informacijama radi se upravo o tome jer je očito potpredsjednik Tolušić sa nekim blokadama da se izvlače sredstva koja ne pripadaju određenim grupama, radi se o ogromnim novcima, milijunima, prije svega iz EU fondova. Ili se radi o hibridnom ratovanju, to bi značilo napad neke druge države prema RH. Te istrage nisu jednostavne, uz primjenu posebnih mjera koje primjenjuje DORH i kriminalistička policija, mogu trajati i nekoliko mjeseci.

Kopal: 'To vam je deep fake, najpoznatiji primjer je video s Obamom'

U Temi dana HRT-a o objavljenim krivotvorenim kompromitirajućim fotografijama govorio je Robert Kopal, posebni premijerov savjetnik za nacionalnu sigurnost.

Na pitanje kako je SOA mogla saznati za sporne fotografije i istražiti ih prije no što su došle u javnost, Kopal je odgovorio kako je SOA mogla to saznati primjenom raznih zakonskih mjera koje ima na raspolaganju.

- Ono što je meni intrigantno kako je to kvalitetan uradak. To spada u domenu primjene vrlo sofisticirane tehnologije kojom se može alterirati slika ili video, ističe i dodaje kako je najpoznatiji primjer toga video s predsjednikom Obamom, gdje su znanstvenici uspjeli u 14 sati materijala Obamina govora napraviti sintetični video uradak na koji možete montirati bilo čiji govor.

Kopal je rekao kako se danas utvrđuje autentičnost fotografije naprednim softverima, ali i podacima iz otvorenih izvora. On naglašava kako je vidljivo djelovanje koje želi izmijeniti činjenično stanje kako bi se stvorila loša slika o nekoj osobi ili o nečem što se dobro radi u vlasti.

- To treba suzbiti u startu, rekao je.

- Iza ovoga s jedne strane stoji kriminalni milje ili neke strukture moći ili paraobavještajno podzemlje ili pak kombinacija svega ovog, ističe.

Na policiji i DORH-u su sljedeći koraci i to treba biti što prije riješeno za opću dobrobit društva, rekao je Kopal.

EU kreće s akcijskim planom kako bi se spriječilo širenje dezinformacija i lažnih vijesti. Kopal je rekao kako smatra da je svijet ugrožen curenjem lažnih vijesti.