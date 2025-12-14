Izašao iz Remetinca pa ga brzo vratili u Srbiju! Šok za člana srpskog kriminalnog klana

Milovan Zdravković, jedan od optuženih u postupku protiv organizirane kriminalne grupe Radoja Zvicera, Darka Šarića i Veljka Belivuka u nedjelju je izručen Srbiji iz Hrvatske. Zdravković je inače Zvicerov kum, piše Jutarnji list.

Pod jakim policijskim snagama malo prije 13 sati predan je srpskoj policiji nakon što mu je istekao maksimalni istražni zatvor.

Zdravkovića sumnjiče da je sudjelovao u planiranju i pripremanju teških ubojstava u Grčkoj. U Ateni su 19. siječnja 2020. godine ubijeni Stevan Stamatović i Igor Dedović, a 23. srpnja 2020. godine na otoku Krfu likvidirani Alan Kožar i Damir Hadžić. Zdravković je bio zadužen za financiranje logistike, plaćanje za najam stanova, angažiranje osoba za opservaciju, kao i nabavku i transport oružja za izvršenje kaznenog djela.

Inače, on je krajem rujna 2024. uhićen u Španjolskoj te izručen Hrvatskoj zbog krivotvorene hrvatske putovnice. U Remetincu je čekao suđenje za krivotvorenje putovnice te je osuđen na uvjetnu kaznu zatvora, ali i sporednu novčanu. Shodno tome, nakon što je priznao krivnju, ukinut mu je istražni zatvor.

Na slobodu nije izašao jer su ga ponovno uhitili zbog srpske tjeralice, tj. ubojstva i trgovine drogom. Protivio se izručenju, a zbog još jednog krivotvorenja putovnice je dobio tri godine zatvora.

Taj postupak je, kako piše Jutarnji, i dalje na sudu, a kako mu je istekao maksimalni istražni zatvor, mogao je na slobodu. Ipak, pred Remetincem ga je dočekao Odjel za nezakonite migracije i još nekoliko tjeralica. Na temelju tjeralice predan je srpskoj policiji.

Njegov odvjetnik je kazao da je došlo do kršenja temeljnih prava na obranu.

Njegov kum, Radoje Zvicer, vođa 'kavačkog klana', odgovoran je za mučenje, ubojstva i mljevenje ljudi u velikim strojevima za meso. 'Velja Nevolja', odnosno Veljko Belivuk i njegov prijatelj Marko Miljković, poznat po po nadimcima 'Zver' i 'Mesar', otete su navodno mučili najbrutalnijim metodama - pržili su ih strujom, odsijecali im dijelove tijela poput prstiju i jezika, a nekima su vadili oči. Kruže jezive priče da su ćevape spravljene od žrtava navodno su slali Zviceru koji je njima hranio pse.