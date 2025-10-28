Izaslanstvo SDP-a u Jasenovcu položilo je vijenac: 'Zločini nisu nesporazumi povijesti'

Polaganjem vijenca kod spomenika Cvijet slobode u Jasenovcu, izaslanstvo SDP-a predvođenom predsjednikom Sinišom Hajdašem Dončićem, u utorak je odalo počast žrtvama tog ustaškog logora te poručilo da zločini nisu "nesporazumi povijesti". “Oni koji danas pokušavaju iskriviti povijesne činjenice o Jasenovcu ne vode raspravu o povijesti. Oni vode kampanju protiv istine", rekao je Hajdaš Dončić u Jasenovcu gdje je položio vijenac u pratnji preživjele logorašice Nevenke Končar.

Naglasio je da polaganjem vijenca i odavanjem počasti žrtvama ustaškog logora u Jasenovcu, izaslanstvo SDP potvrđuje jasan i nedvosmislen stav da povijesne činjenice nisu stvar interpretacije i da se zločini ne mogu prikazivati "kao nesporazumi povijesti".

Hajdaš Dončić danas je tek kratko komentirao okrugli stol koji se održao u Hrvatskom saboru, u organizaciji Kluba zastupnika stranaka Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO) i Hrvatski suverenisti na temu "Znanstveni pristup istraživanju žrtava Jasenovca". Ranije je od predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića u ime SDP-a pismom tražio da se zabrani njegovo održavanje što su pak organizatori nazvali sramotnim.

Neslaganje s okruglim stolom izrazili i iz stranke Možemo i ostalih, a iz Documente su ranije poručili da Sabor time otvara vrata revizionistima. Jandroković je danas poručio da se okrugli stol ne održava u ime Sabora.

“To se u Saboru ne radi. Može bilo gdje, ali ne u Saboru. Mora postojati demarkacijska linija, to se ne radi u Saboru”, rekao je Hajdaš Dončić.

Naglasio je i da se "Jasenovac ne komemorira samo jedan dan u godini" rekavši: "U ključnim trenucima morate se sjetiti svoje prošlosti ma kakva ona bila”.

Siniša Hajdaš Dončić rekao je i da kao Hrvat može reći “da taj identitet nema veze s identitetom ljudi SDP-a". "Žrtvu uvijek treba komemorirati i uvijek se treba sjećati zla prošlosti. To se ne smije zaboraviti, jer je to ključno za biće našeg naroda”.

Nevenka Končar je, kao 7-godišnja djevojčica, u vagonu provela tri dana nakon što je dovezena u Jasenovac, a potom je odvedena u dječji logor u Sisku.

"Onima koji umanjuju zločine u Jasenovcu i ne priznaju povijesne činjenice Nevenka Končar poručila je da "od nje imaju negativnu ocjenu". “Uz Jasenovac, logori su bili i u Gradiškoj, Sisku, Jastrebarskom. To se ne smije zaboraviti”, naglasila je.