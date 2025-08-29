Izbio požar na Mljetu, pozvana dva kanadera, ali zbog jakog juga ne mogu poletjeti...

Na otoku Mljetu izbio je požar, gori gusta borova šuma u mjestu Korita. Požar je buknuo nešto prije šest sati, u pomoć su pozvana dva kanadera, javlja Dubrovački Dnevnik.

- Situaciji ne pomaže što na otoku puše snažno jugo - poručio je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.

Nažalost, kanaderi ne mogu pomoći...

- Jako je jugo i kanaderi ne mogu raditi pa smo jednog vratili u Zadar, a drugog zadržali u Dubrovniku. Požar gase kopnene snage i zasad ide dobro. Nadam se da će tako i završiti - rekao je Simović.

Na požarištu je 25 vatrogasaca, od kojih 18 iz JVP Mljet, četiri iz DVD Mljet i tri iz dislokacije Mljet.