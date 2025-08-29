Požar je buknuo nešto prije šest sati, u pomoć su pozvana dva kanadera...
VJETAR OTEŽAVA GAŠENJE
Izbio požar na Mljetu, pozvana dva kanadera, ali zbog jakog juga ne mogu poletjeti...
Na otoku Mljetu izbio je požar, gori gusta borova šuma u mjestu Korita. Požar je buknuo nešto prije šest sati, u pomoć su pozvana dva kanadera, javlja Dubrovački Dnevnik.
- Situaciji ne pomaže što na otoku puše snažno jugo - poručio je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
Nažalost, kanaderi ne mogu pomoći...
- Jako je jugo i kanaderi ne mogu raditi pa smo jednog vratili u Zadar, a drugog zadržali u Dubrovniku. Požar gase kopnene snage i zasad ide dobro. Nadam se da će tako i završiti - rekao je Simović.
Na požarištu je 25 vatrogasaca, od kojih 18 iz JVP Mljet, četiri iz DVD Mljet i tri iz dislokacije Mljet.
