Obavijesti

News

Komentari 5
VJETAR OTEŽAVA GAŠENJE

Izbio požar na Mljetu, pozvana dva kanadera, ali zbog jakog juga ne mogu poletjeti...

Piše 24sata, HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Izbio požar na Mljetu, pozvana dva kanadera, ali zbog jakog juga ne mogu poletjeti...
Foto: Vatrogasci 193/Facebook

Požar je buknuo nešto prije šest sati, u pomoć su pozvana dva kanadera...

Na otoku Mljetu izbio je požar, gori gusta borova šuma u mjestu Korita.  Požar je buknuo nešto prije šest sati, u pomoć su pozvana dva kanadera, javlja Dubrovački Dnevnik.

- Situaciji ne pomaže što na otoku puše snažno jugo - poručio je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.

Nažalost, kanaderi ne mogu pomoći...

- Jako je jugo i kanaderi ne mogu raditi pa smo jednog vratili u Zadar, a drugog zadržali u Dubrovniku. Požar gase kopnene snage i zasad ide dobro. Nadam se da će tako i završiti - rekao je Simović.

Na požarištu je 25 vatrogasaca, od kojih 18 iz JVP Mljet, četiri iz DVD Mljet i tri iz dislokacije Mljet.

VATRA SE PROŠIRILA Potpuno izgorjela kuća kod Daruvara: Dijete se igralo upaljačem pa zapalilo odjeću
Potpuno izgorjela kuća kod Daruvara: Dijete se igralo upaljačem pa zapalilo odjeću
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Policija o vlasnici beauty salona u Zagrebu: Napala je ZET-ovca. Uhićena je i kažnjena sa 790 €
TUČNJAVA S VOZAČEM TRAMVAJA

Policija o vlasnici beauty salona u Zagrebu: Napala je ZET-ovca. Uhićena je i kažnjena sa 790 €

Vlasnica beauty salona tukla se s vozačem ZET-a nakon što je svojim Range Roverom blokirala tramvaj. Kaže da je napadnuta prva i da je samo stala u ljekarnu po kapi za oči
Poduzetnicu koja je napala ZET-ovca protjerat će iz Hrvatske: 'Opasnost je za javni poredak'
TRI GODINE NE SMIJE U EU

Poduzetnicu koja je napala ZET-ovca protjerat će iz Hrvatske: 'Opasnost je za javni poredak'

Odluka je uslijedila nakon što je viralna snimka otkrila njezin fizički sukob s vozačem ZET-ovog tramvaja. Ranije je vozila pijana, bez vozačke dozvole i s brzinom većom od ograničene. Pozive na sud je ignorirala
Nova sramota: Huligani ispisali jeziv grafit protiv Dalije Orešković i Miljenka Jergovića
ZASTRAŠUJUĆE PORUKE

Nova sramota: Huligani ispisali jeziv grafit protiv Dalije Orešković i Miljenka Jergovića

Dan nakon jezivog grafita koji je osvanuo na zgradi fasade u koji živi Miljenko Jergović, u Zagrebu se pojavio novi grafit

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025