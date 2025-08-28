Obavijesti

VATRA SE PROŠIRILA

Potpuno izgorjela kuća kod Daruvara: Dijete se igralo upaljačem pa zapalilo odjeću

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Nitko nije ozlijeđen u požaru, ali nastala je velika materijalna šteta

Požar u obiteljskoj kući izbio je u srijedu oko 14 sati u okolici Daruvara. Uzrok je dječja igra, a vatra se proširila po prostorijama kuće i na krovište, piše bjelovarsko-bilogorska policija.

Policija nam je potvrdila da se dijete se igralo upaljačem i tako slučajno zapalilo odjeću u ormaru, nakon čega se vatra krenula širiti. Nitko nije ozlijeđen u požaru, ali nastala je velika materijalna šteta. 

Kuća je u potpunosti izgorjela. Požar su ugasili daruvarski vatrogasci i okolna dobrovoljna društva. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.

