Izbio požar u rodilištu u Splitu: Kriv je opušak? Premještali pacijentice, nema ozlijeđenih

U subotu oko 22:30 splitska policija zaprimila je dojavu da je u zgradi splitskog rodilišta, u sklopu KBC-a Split u Spinčićevoj ulici, došlo do požara. Slobodna Dalmacija neslužbeno doznaje kako je vatra izbila na 4. katu, na teren su odmah stigli vatrogasci i policija.

Požar je ugašen nešto prije 23 sata. Pacijentice su zbrinute na drugim katovima, nije bilo ozlijeđenih.

Požar je, piše Slobodna, izazvao neugašeni opušak cigarete bačen u koš za smeće, koji se potom zapalio. Prostorije su se provjetravale nakon incidenta.