Izbjeglice na udaru u Poljskoj: Vratite se nazad u Ukrajinu

Tri godine nakon što su ih toplo primili i pokušali im pomoći da što lakše prođu kroz traume, Ukrajinci u Poljskoj su primijetili sve veći broj antiukrajinskog raspoloženja, piše BBC. To je na svojoj koži osjetila Svitlana koja je otkrila da joj sve više maltretiraju kćer u školi.

- Prije dva tjedna mi je rekla da joj je jedan dječak u školi rekao da se vrati u Ukrajinu. Djevojčicama iz višeg razreda počelo je smetati što govori ukrajinski. Zatim su se pretvarale da padaju na pod vičući: ‘Raketa! Sagni se!‘ te su se nakon toga smijale - otkrila je Svitlana i dodala da je njena kći u početku voljela ići u školu.

Ona je jedna od desetak Ukrajinaca koji žive u Poljskoj, a koji su za BBC rekli da je anti-ukrajinski sentiment značajno porastao posljednjih mjeseci.

Mnogi su opisali iskustva zlostavljanja u javnom prijevozu, bullying u školama i ksenofobni materijal na internetu. Polarizirana predsjednička izborna kampanja dodatno je povećala napetosti, a prvi krug glasovanja održat će se u nedjelju.

Naime, neki od favorita na nadolazećim izborima su: Slawomir Mentzen, desni kandidat koji trenutačno ima treće mjesto u anketama, podržava Putina i želi prekinuti pomoć Ukrajini. Na drugom mjestu je konzervativni Karol Nawrocki, koji se protivi članstvu Ukrajine u EU i NATO-u te financijskoj pomoći za izbjeglice, ali podržava napore u ratu. Čak je i Rafal Trzaskowski, iz koalicije premijera Donalda Tuska obećao smanjenje socijalne pomoći Ukrajincima.

Svitlana je primijetila promjenu u stavovima prema Ukrajincima i na drugim mjestima.

- Na poslu, mnogi ljudi govore da Ukrajinci dolaze ovdje i loše se ponašaju. A moji ukrajinski prijatelji kažu da žele ići kući jer Poljaci nas ne prihvaćaju. Strašno je živjeti ovdje sada - rekla je Svitlana. Prema vladinim statistikama, u Poljskoj živi najmanje 2,5 milijuna Ukrajinaca, što čini gotovo sedam posto ukupnog stanovništva Poljske.

Kada je počela invazija Ukrajine u veljači 2022., Poljaci su pokazali ogromnu suosjećajnost.

- Bilo je nevjerojatno. Svaki dan su ljudi zvali, pitajući: Kako možemo pomoći?'- kaže aktivistica Natalia Panchenko, predsjednica 'Stand with Ukraine' sa sjedištem u Varšavi. Tri godine kasnije, Natalia kaže da vjeruje kako većina Poljaka i dalje podržava Ukrajinu. No, neki to ne rade, a njezina organizacija primijetila je porast anti-ukrajinskog zlostavljanja na internetu koje je počelo prije nekoliko mjeseci.

Da se ne radi samo o subjektivnom dojmu Ukrajinaca, pokazale su i ankete. Prema anketi CBOS Centra iz ožujka 2025. godine, samo 50 posto Poljaka podržava prihvat ukrajinskih izbjeglica, što je pad od sedam posto u četiri mjeseca. Prije dvije godine, taj je postotak iznosio 81 posto.

Oko milijun Ukrajinaca službeno je registrirano kao oni koji su stigli nakon početka invazije. Poljska troši 4,2 posto svog BDP-a na ukrajinske izbjeglice.