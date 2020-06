Izbo trudnu suprugu: Priznala mu je da dijete nije njegovo...

Policija u Aleksandrovcu uhitila je Damira I. (19) nakon što je više puta izbo nožem nevjenčanu trudnu suprugu Draganu V.(29). Ona se oporavlja u bolnici u Kruševu i zasad je dobro...

<p>Majka stradale trudnice <strong>Dragane V. (</strong>29) ispričala jeu nedjelju policiji da se njezina kći prvo svađala sa suprugom, ali da je sve to trajalo vrlo kratko. Njezin zet uskoro je dohvatio nož. Potpuno izbezumljen tri puta je zario nož u nju i to u prednji i zadnji dio grudnog koša .</p><p>Trudnica se branila koliko je mogla i na kraju je uspjela nekako pobjeći nasilnom suprugu, pišu srpski mediji.</p><p>Najprije su je zbrinuli u Domu zdravlja u Aleksandrovcu, a nakon toga je hitno prebačena u bolnicu u Kruševac</p><p>- Zdravstveno stanje pacijentice je stabilno, trudnoća za sada nije ugrožena, pregledali su je ginekolozi i kirurzi i dobro se osjeća - kazali su u bolnici.</p><h2>'Često su se svađali i sukobljavali'</h2><p>Pokušaj ubojstva dogodio se u baraci na deponiju smeća Sinjevac, dva kilometra od Aleksandrovca, gdje je par živio u izvanbračnoj zajednici.</p><p>Do svađe je došlo kada je Dragana priopćila Damiru da je u četvrtom mjesecu trudnoće, ali da dijete nije njegovo.</p><p>Čuvši to, potpuno 'izvan sebe' uzeo je nož i nasrnuo na Draganu.</p><p>- To nije prvi put da je policija intervenirala u toj baraci. Često su se svađali, bilo je tu sukoba. Oboje su se bavili sakupljanjem sekundarnih sirovina, od toga su živjeli. Često su ih viđali i po gradu i okolici. Nitko nije iznenađen što je poslije rasprave potegnut nož - kazao je neimenovan sugovornik za srpski Kurir.</p><p> </p>