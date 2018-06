Nuša je nožem izbola bivšeg: 'Nikola je svakom htio pomoći'

Završeno je današnje suđenje na varaždinskom Županijskom sudu Nuši Bunić (21) iz Varaždina za ubojstvo bivšeg dečka bajkera i predsjednika MK Baroker Nikole Tureka (30) kojeg je nemilosrdno izbola nožem lani u noći s 14. na 15. lipnja na rijeci Dravi.

Sud je nastavio s dokaznim postupkom te vještačenjem. Iduća rasprava zakazana je za 19. srpnja kada će se nastaviti s dokaznim postupcima. Od glasnogovornika Županijskog suda kao ni od branitelja obitelji preminulog Nikole nismo uspjeli ništa konkretno doznati jer je suđenje zatvoreno za javnost.

Državno odvjetništvo ju tereti da je te noći između 3 i 3.20 sati na livadi u predjelu „Pri Beli Kipi“ pokraj rijeke Drave nožem ubola Nikolu u vrat s ciljem da ga usmrti. Prerezala mu je lijevu karotidnu arteriju i potom pobjegla, dok se on obilno krvareći, pokušao autom odvesti do Hitne pomoći. Međutim, stigao je do Kumičićeve ulice i sjeo pokraj auta gdje ga je pronašao slučajni prolaznik. Prije toga je smogao snage i nazvao Centar 112 te uspio reći „Moje ime je Nikola Turek, vozim se iz Drave prema Hitnoj, cura me pičila u vratnu venu.“

Nikolu je odvezla Hitna pomoć u teškom zdravstvenom stanju, no izgubio je bitku za životom ubrzo poslije. Prema pričanjima poznanika i prijatelja, Nikola je bio "divan mladić, radišan i vrijedan, spreman uvijek svima pomoći".

Okrivljenica je Nikolu, s kojim je prekinula vezu prije više od godinu dana od ubojstva, izmamila usred noći, a nakon prekida često ga je uznemiravala jer se time nije mogla pomiriti. Njezini bivši dečki također su imali nakon prekida problema s njom, a jedan od njih ju je opisao ako „tempiranu bombu“.

Policija je na livadi pronašla nož,a DNA vještačenjem je utvrđeno da tragovi krvi s oštrice noža pripadaju Nikoli. Prema tragovima i iskazima svjedoka, Nuša je nakon što je izbola Nikolu otišla u prostorije poduzeća Aquatehnika , odjevena samo u gaćice i čarape. Jedan je svjedok ispričao da je Nuša imala krvave ruke te da je bilo krvi i na ostatku njezina tijela. Rekla mu je da su ona i njezin bivši dečko bili u autu kod Drave. Svukla se i otišla do najbliže osobe kojoj je rekla da je bila napadnuta. Izrazila je želju da se opere. Iako je nesumnjivo bila svjesna da je ubola oštećenika i da je počeo obilno krvariti, okrivljenica to uopće nije spomenula ni zatražila da se pozove Hitna radi pružanja pomoći ozlijeđenom, već je samo zatražila da se pozove njezin otac. S prijateljicom je godinu dana ranije razgovarala kako bi svog bivšeg dečka, prije Nikole, "odvela na Dravu, zavezala ga u kućicu, tamo bi ga spikala, mučila i iživljavala se, a poslije bi rekla da ju je on pokušao silovati, nakon svega ona bi se napravila mutava i to bi tako prošlo".

Vidljivo je da je Nuša u prosincu 2016. godine opisala zapravo sve ono što je učinila Nikoli. Nuša se brani šutnjom, a sa suđenja je isključena javnost. Svi predloženi svjedoci su za sada ispitani, a na današnjem ročištu provode se vještačenja. Nušu su na suđenje priveli pravosudni policajci iz Zatvora u Varaždinu.