Izbori koji to nisu: U Srbiji se očekuje slavlje Vučićevog SNS-a

Istraživanja javnog mišljenja predviđaju uvjerljivu pobjedu liste naprednjaka 'Aleksandar Vučić- za našu djecu', te nekoliko manjih stranaka koje su se pridružile SNS-u u koaliciji

<p>U Srbiji se u nedjelju održavaju opći izbori za Skupštinu Srbije, pokrajinski parlament Vojvodine, te vijećnike lokalnih uprava, a predizborne prognoze predviđaju uvjerljivu pobjedu vladajuće Srpske napredne stranke predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.</p><p>Birališta su otvorena u sedam sati, bit će zatvorena u 20,00 sati, a pravo glasa ima 6,5 milijuna birača. Izborna šutnja uoči parlamentarnih izbora počela je u petak u ponoć, a birači će glasati za izbor 250 zastupnika. Za mandate se bori 21 izborna lista, a favorit je Srpska napredna stranka (SNS) srbijanskog predsjednika i vođe naprednjaka Aleksandra Vučića.</p><p>Izbori su prvo raspisani za 26. travnja, ali je kampanja prekinuta uvođenjem izvanrednog stanja zbog pandemije koronavirusa.</p><p>Predizborni proces obilježen je pokušajima dijela oporbe da osigura što masovniji bojkot izbora, argumentirajući to izostankom uvjeta za poštene izbore. Te se primjedbe poglavito odnose na uskraćen pristup većini medija koje izravno ili posredno kontrolira vladajuća većina.</p><p>Posljednjih se dana, zbog čestih oscilacija broja novozaraženih Covidom-19, ukazuje i na zdravstveni rizik izlaska na birališta pa se u nedjelju očekuje poštivanje zaštitnih mjera – nošenje maski i držanje fizičke udaljenosti od 1,5 do dva metra.</p><p>Istraživanja javnog mišljenja predviđaju uvjerljivu pobjedu liste naprednjaka "Aleksandar Vučić- za našu djecu", te nekoliko manjih stranaka koje su se pridružile SNS-u u koaliciji pod brojem 1 na glasačkim listićima.</p><h2>Smanjen izborni prag</h2><p>Dosadašnji izborni prag smanjen je s pet na tri posto, ali ankete pokazuju da na siguran ulazak u parlament mogu računati samo Vučićev SNS i socijalisti (SPS) vicepremijera i šefa diplomacije Ivice Dačića.</p><p>Smanjenje izbornog praga protumačeno je kao namjera Vučića i vladajuće koalicije da osiguraju što širi legitimitet u parlamentu, s obzirom na to da Srbiju čekaju veliki politički izazovi, poglavito rješavanje kosovskog pitanja. Vučić i SNS nisu imali dostojnog suparnika, jer se slaba i heterogena oporba nije uspjela usuglasiti o bojkotu nisu stvoriti ozbiljniju frontu prema SNS-u.</p><p>Prema zadnjim istraživanjima javnog mišljenja u prvom tjednu lipnja, očekuje se izlaznost od oko 46 posto, dok se 34 posto birača izjasnilo da neće glasati, a petina ih nema jasno stajalište. Naprednjaci bi uz tu izlaznost mogli računati na natpolovičnu većinu - 58,2 posto glasova.</p><p>Iznad izbornog praga, po toj anketi, uz Dačićeve socijaliste bio bi i Srpski patriotski savez (SPAS) nekadašnjeg vaterpolskog reprezentativca i predsjednika općine Novi Beograd Aleksandra Šapića (4,9 %), te Pokret slobodnih građana (PSG) glumca Sergeja Trifunovića (3,4%). S nešto više od tri posto u parlament bi ušli i radikali (SRS) Vojislava Šešelja, dok je na ivici praga konzervativni pokret „Metla 2020“, s oko tri posto.</p><p>Oporbeni Savez za Srbiju (SZS), predvođen Strankom slobode i pravde (SSP) nekadašnjeg gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa i Narodna stranka bivšeg srbijanskog šefa diplomacije i nekadašnjeg predsjedatelja Općom skupštinom UN Vuka Jeremića tijekom kampanje zagovarali su bojkot izbora zbog toga što se ni u pregovorima uz posredovanje europarlamentaraca nisu mogli usuglasiti izborni uvjeti na koje bi pristale i stranke iz SZS-a.</p><p>Za praćenje izbora akreditirano je više od 3.400 promatrača - 3.341 domaćih i 111 inozemnih, a Republičko izborno povjerenstvo (RIK) konačne bi rezultate trebalo objaviti najkasnije 96 sati od završetka izbora, do 25. lipnja u 20 sati.</p>