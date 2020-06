Izbori u Srbiji: Čeka se provjera i potvrda o ispunjavanju uvjeta

Veći dio oporbe izbornu kampanju vidi kao višestruko neregularnu, počevši od zdravstvenih uvjeta i činjenice da epidemija Covida-19 još traje, do nepoštenih uvjeta u kojima je većina medija pod kontrolom vlasti

<p>Republičko izborno povjerenstvo (RIK) proglasilo je dosad 18 izbornih lista za opće izbore u Srbiji 21. lipnja, a još četiri čekaju provjeru i potvrdu da ispunjavaju uvjete za sudjelovanje na izborima koje će bojkotirati oporbena koalicija Savez za Srbiju (SZS).</p><p>Izbori su prethodno bili raspisani za 26. travnja, ali je izborna kampanja prekinuta uvođenjem izvanrednog stanja zbog korona virusa da bi početkom svibnja izborni proces ponovno bio pokrenut, uz postupno ublažavanje mjera za suzbijanje epidemije.</p><p>Prva dva mjesta na glasačkom listiću zauzimaju vladajuća Srpska napredna stranka (SNS) aktualnog predsjednika Srbije <strong>Aleksandra Vučića</strong> s listom "Za našu djecu" i Socijalistička partija Srbije (SPS) vicepremijera i šefa diplomacije <strong>Ivice Dačića</strong>, čiji su socijalisti u svim izbornim ciklusima dosad od 2012. vodeći koalicijski partner naprednjaka.</p><p>Veći dio oporbe izbornu kampanju vidi kao višestruko neregularnu - počevši od zdravstvenih uvjeta i činjenice da epidemija Covida-19 još traje, do nepoštenih uvjeta u kojima je većina medija pod kontrolom vlasti zatvorena ili tek djelomice dostupna za ravnopravan pristup i promicanje izbornih programa svim sudionicima izbora.</p><p>Iz oporbenog korpusa Vučića i naprednjake optužuje se da svoje državne dužnosti koriste u tzv. funkcionerskoj kampanji, a iz nevladinog sektora zatraženo je da se preispita emitiranje izbornih spotova u kojima se Vučić pojavljuje, bez jasno navedene dužnosti što je protivno zakonu. </p><p>Biro za društvena istraživanja (BIRODI) i Udruženi građanski pokreti (UGP) traže da Regulatorno tijelo za elektroničke medije (REM) zabrani emitiranje takvih spotova upozoravajući da Zakon o oglašavanju "zabranjuje obmanjujuće i prikriveno oglašavanje" te da to nalažu i "principi društvene odgovornosti u oglašavanju".</p><p>Te organizacije su upozorile da je Vučić "istodobno i predsjednik Srbije i predsjednik SNS-a, a spornim spotovima pomaže izbornoj listi političke stranke čiji je predsjednik, da ostvari što bolji izborni rezultat".</p><p>.- Na ovaj način Aleksandar Vučić postaje sudionikom izbora kao javnih dužnosnik, odnosno predsjednik Srbije, ali bez navođenja da to radi kao predsjednik Republike, što je, po definiciji, obmanjivanje javnosti - istaknuto je u današnjem priopćenju BIRODI-a i GDP-a.</p><p>Oporba od stupanja na Vučića na dužnost šefa države upozorava da on krši Ustav Srbije koji određuje da predsjednik tijekom mandata ne može obnašati drugu javnu dužnost.</p><p>Istodobno, oporbeni Savez za Srbiju, koji bojkotira izbore inzistirajući da ne postoje regularni uvjeti za poštenu izbornu kampanju, priopćio je u ponedjeljak da će režim na čelu s Vučićem smatrati odgovornim jer su izborne radnje i sami izbori 21. lipnja "veliki rizik" za građane jer epidemija još traje. </p><p>- Broj zaraženih korona virusom i visok postotak zaraženih u posljednja tri dana pokazuje da su izborne radnje i izbori 21. lipnja veliki rizik za zdravlje građana Srbije, a režim, na čelu sa Aleksandrom Vučićem, morat će odgovarati za manipuliranje brojem zaraženih i ugrožavanje zdravlja nacije - kaže SZS u priopćenju.</p><p>U Srbiji je od posljedica zaraze korona virusom preminula još jedna osoba, a registrirana su još 73 novooboljela, prema podacima Ministarstva zdravstva.</p><p>Broj novozaraženih u Srbiji oscilira od početka mjeseca - 24 slučaja je bilo 2. lipnja, dan kasnije 69, potom 48, da bi 5. lipnja slijedio nagli skok na 96 potvrđenih slučajeva.</p><p>Slijedila su tri dana s više od 50 zaraženih, 74, odnosno 82 zaražena 7. lipnja i 73 u protekla 24 sata je potvrđeno na 4.308 testiranih.</p><p>Na respiratorima je 15 pacijenata, a od početka epidemije 6. ožujka od posljedica infekcije korona virusom preminulo je 250 ljudi.</p>