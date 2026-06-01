Obavijesti

News

Komentari 0
Drugi krug još nije gotov

Izborni obrat u Novoj Gradiški: Raspušten birački odbor, dio ljudi ponovno izlazi na birališta

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Izborni obrat u Novoj Gradiški: Raspušten birački odbor, dio ljudi ponovno izlazi na birališta
Nova Gradiška: Nova uhićenja od strane USKOK-a nakon nedavnog uhićenja bivšeg gradonačalnika Vinka Grgića | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Ponovljeno glasanje održat će se iduću nedjelju. Biračko mjesto bit će otvoreno od 7 do 19 sati, a pravo glasa moći će ostvariti svi birači upisani za navedeno biračko mjesto

Gradsko izborno povjerenstvo Nove Gradiške donijelo je odluku o raspuštanju biračkog odbora na biračkom mjestu u Prognaničkom naselju Kovačevac te o ponavljanju glasanja u nedjelju, 7. lipnja, u drugom krugu prijevremenih izbora za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika.

U jučer održanom drugom krugu izbora, prema neslužbenim rezultatima, pobijedio je kandidat Nezavisne liste Vinko Grgić s oko 58 posto glasova, zajedno sa svojom zamjenicom Sabinom Vlaović, a protukanidat mu je bio Bernardin Trnka (HDZ) s kandidatom za zamjenika Brunom Bušićem.

ŠTO JE MORALNOST? Dvaput ga uhitili, no on se ne da: Vinko Grgić opet je dobio izbore u Novoj Gradiški...
Dvaput ga uhitili, no on se ne da: Vinko Grgić opet je dobio izbore u Novoj Gradiški...

Odluka o  ponavljanju izbora na jednom biračkom mjestu donesena je na temelju odredbi Zakona o lokalnim izborima. Istovremeno je određeno da će za navedeno biračko mjesto biti imenovan novi birački odbor, o čemu će biti donesena posebna odluka.

Ponovljeno glasanje održat će se iduću nedjelju. Biračko mjesto bit će otvoreno od 7 do 19 sati, a pravo glasa moći će ostvariti svi birači upisani za navedeno biračko mjesto.

Građani Nove Gradiške koji glasuju na biračkom mjestu broj 23 u Kovačevcu moći će birati između Grgića i njegove zamjenice Sabine Vlaović te kandidata HDZ-a Bernardina Trnke i njegova zamjenika Brune Bušića. 

Razlozi raspuštanja dosadašnjeg biračkog odbora nisu navedeni u objavljenoj odluci.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Mladi i opasni: Iznuđivali milijune od poduzetnika pa mu zapalili Lamborghnije u V. Gorici
DETALJI MILIJUNSKE BUKTINJE

VIDEO Mladi i opasni: Iznuđivali milijune od poduzetnika pa mu zapalili Lamborghnije u V. Gorici

Policija navodi da je mlada četvorka od poduzetnika Marijana Kulaša tražila više milijuna eura na kripto adresu, na ime nepostojećeg duga. On je o svemu obavijestio policiju. Šteta u požaru je 1,2 milijuna eura
FOTO Ovo je Anđelina koja je pokušala iznuditi milijune od poduzetnika. Zapalili mu jurilice
ORGANIZIRALA MLADU BANDU

FOTO Ovo je Anđelina koja je pokušala iznuditi milijune od poduzetnika. Zapalili mu jurilice

Dva zapaljena Lamborghinija, još tri auta u plamenu, sedam stanova oštećenih u požaru i šteta od 1,2 milijuna eura. To je bilanca užasa u Velikoj Gorici koji je izazvala mlada banda koja je ucjenom pokušala iznuditi milijune
Tuča već poharala neke dijelove Slovenije, stižu upozorenja: Nevrijeme stiglo u Hrvatsku
NARANČASTI METEOALARM

Tuča već poharala neke dijelove Slovenije, stižu upozorenja: Nevrijeme stiglo u Hrvatsku

Na području Pohorja zabilježena je tuča, a meteorolozi upozoravaju da bi se tijekom dana i večeri vremenske prilike mogle dodatno pogoršati. U Hrvatskoj je za zagrebačku regiju izdano narančasto upozorenje.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026