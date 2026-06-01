Izborni obrat u Novoj Gradiški: Raspušten birački odbor, dio ljudi ponovno izlazi na birališta

Gradsko izborno povjerenstvo Nove Gradiške donijelo je odluku o raspuštanju biračkog odbora na biračkom mjestu u Prognaničkom naselju Kovačevac te o ponavljanju glasanja u nedjelju, 7. lipnja, u drugom krugu prijevremenih izbora za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika.

U jučer održanom drugom krugu izbora, prema neslužbenim rezultatima, pobijedio je kandidat Nezavisne liste Vinko Grgić s oko 58 posto glasova, zajedno sa svojom zamjenicom Sabinom Vlaović, a protukanidat mu je bio Bernardin Trnka (HDZ) s kandidatom za zamjenika Brunom Bušićem.

Odluka o ponavljanju izbora na jednom biračkom mjestu donesena je na temelju odredbi Zakona o lokalnim izborima. Istovremeno je određeno da će za navedeno biračko mjesto biti imenovan novi birački odbor, o čemu će biti donesena posebna odluka.

Ponovljeno glasanje održat će se iduću nedjelju. Biračko mjesto bit će otvoreno od 7 do 19 sati, a pravo glasa moći će ostvariti svi birači upisani za navedeno biračko mjesto.

Građani Nove Gradiške koji glasuju na biračkom mjestu broj 23 u Kovačevcu moći će birati između Grgića i njegove zamjenice Sabine Vlaović te kandidata HDZ-a Bernardina Trnke i njegova zamjenika Brune Bušića.

Razlozi raspuštanja dosadašnjeg biračkog odbora nisu navedeni u objavljenoj odluci.