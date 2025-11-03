Obavijesti

NEVRIJEME

Izdali upozorenja: Danas jak vjetra, pljuskovi i grmljavina

Šibenik: Obilne kiše prouzro?ile probleme u gradu i prometu | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Temperature zraka u unutrašnjosti bit će između 10 i 15 °C, dok će se na Jadranu kretati od 16 do 20 °C

Hrvatsku u ponedjeljak očekuje dinamično vrijeme s izraženim promjenama tijekom dana. Prvi dio dana donosi promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme uz čestu kišu, lokalno i jače pljuskove praćene grmljavinom. Najizraženije nestabilnosti očekuju se na istoku i jugu zemlje.

Već od sredine dana sa zapada slijedi razvedravanje, pa će poslijepodne u većini krajeva biti djelomice, ponegdje i pretežno sunčano. Kiša će se zadržati još samo na krajnjem jugu i istoku Hrvatske.

Vjetar će u unutrašnjosti biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, u jutarnjim satima u središnjim dijelovima, a prijepodne na istoku prolazno jak s olujnim udarima. Na Jadranu će prijepodne puhati umjereno do jako jugo, koje će tijekom dana okretati na sjeverozapadnjak i jaku buru s olujnim udarima, osobito na sjevernom dijelu obale.

Temperature zraka u unutrašnjosti bit će između 10 i 15 °C, dok će se na Jadranu kretati od 16 do 20 °C.
DHMZ je za ponedjeljak za gotovo cijelu zemlju izdao žuta upozorenja, na Jadranu zbog jakog vjetra, a u unutrašnjosti zbog vjetra i grmljavinskih nevremena. 

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.

