Izglasan rekordni dubrovački proračun za 2026. godinu

Rekordni proračun Grada Dubrovnika za 2026. godinu, u iznosu od 182,8 milijuna eura, izglasan je u petak većinom glasova na sjednici dubrovačkoga Gradskog vijeća, proračun je za 14 posto veći od lanjskog, a s proračunskim korisnicima iznosi 204,8 milijuna eura.

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković je predloženi glavni gradski financijski dokument za iduću godinu ocijenio realnim. Istaknuo je da se za izgradnju i upravljanje projektima planira 72 milijuna eura, a za obrazovanje, sport i socijalnu skrb 29,2 milijuna eura.

„Za potrebe u sportu izdvojeno je 133 posto više sredstava, jer želimo Dubrovnik brendirati kao grad sporta. Povećana je i satnica za asistente u nastavi, po tome smo u vrhu u Hrvatskoj“, rekao je Franković.

Za projekte u kulturi u proračunu je planirano 24,8 milijuna eura, a proračun odjela za poslove gradonačelnika smanjen je za milijun eura u odnosu na lani i sada iznosi 5,9 milijuna eura.

„U idućoj godini konačno na red dolazi uređenje tvrđave Imperial na Srđu, koju moramo sanirati i urediti kako bi bila središnje mjesto počasti našim braniteljima“, najavio je Franković.

Na prihodovnoj strani proračuna bi se od poreza na dohodak u gradsku blagajnu trebalo sliti 42,25 milijuna eura, a jednak iznos očekuje se i od poreza na imovinu.

Vijećnici vladajuće većine očekivano su pohvalili proračun, a Viktorija Knežević iz oporbene stranke Centar izjavila je da se čak trećina proračuna, ponajviše zahvaljujući europskim sredstvima, odnosi na ulaganja u infrastrukturu.

„Danas vraćamo stare dugove građanima, za ono što im je trebalo biti dostupno prije 30 godina. Ovaj proračun osigurava bolju prošlost i to podržavam, ali naš cilj bi trebao biti više od toga. Već od sljedećeg proračuna trebamo ulagati u budućnost naše djece, u razvoj Dubrovnika sljedeće generacije“, poručila je Knežević.

U četiri godine povukli 182 milijuna eura iz EU fondova

„Točno ste rekli da velikim dijelom proračuna vraćamo dugove građanima, koji su se trebali riješiti još u poraću. Nema europskog fonda na koji se Grad nije javio, a u četiri godine povukli smo bespovratnih 182 milijuna eura, što je jedan cijeli godišnji proračun“, odgovorio je Franković.

Dobro je da u proračunu kopirate ono o čemu Srđ je Grad govori godinama, rekao je Marin Krstulović (Srđ je Grad) podsjetivši da se njegova stranka godinama zauzima za obnovu tvrđave Imperial, kupnju stanova i TUP-a, donošenje UPU-a povijesne jezgre i upravljanje prometom.

„U proračunu nema garaže iza Grada, tunela od Gruža do Grada, arheološkog muzeja, centra svjetske baštine, koncertne dvorane, druge faze pretovarne zone, izjednačavanja i povećanja potpore za novorođenčad, legalnog odlagališta građevinskog otpada, fonda za otkup stanova niti novog stadiona“, upozorio je Krstulović.

Proračun za 2026. godinu usvojen je s 13 glasova vladajuće koalicije HDZ-HSU-DDS-DUSTRA-Hrvatski suverenisti. Protiv je bilo po dvoje vijećnika stranaka Centar, SDP i Srđ je Grad.