Dino Merlin za doček se vraća u Dubrovnik, a evo koliko je za to strpao u džep prošla četiri puta

Na dočeku Nove 2026. godine dubrovačku će publiku zabavljati legendarni Dino Merlin, kome ovo neće biti prvi put da na Silvestrovo nastupa u ovom gradu. Ovog će puta nastupati na Stradunu, baš kao i 2018. godine, a osim toga, nastupao je i na pozornici hotela Rixos Premium.

Kada je prije sedam godina na dubrovačkom Stradunu za Staru godinu stao na pozornicu, Dino Merlin izazvao je oduševljenje publike koja je uživala u njegovim najpoznatijim pjesmama, a taj spektakl donio mu je i pozamašnu zaradu.

Koncert Dine Merlina u Areni Zagreb | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Prema pisanju Dnevnika.hr, za njegov je nastup bilo predviđeno 80 tisuća eura, dok je cjelokupna organizacija dočeka dosegla čak milijun kuna. Za razliku od toga, Večernji list pisao je kako je organizator koncerta potvrdio da će Merlin na Staru godinu tog puta zaraditi 64 tisuće eura.

Poznati je pjevač publiku uveseljavao i na dočeku 2023. godine, no taj put na proslavi u Rixos Premium hotelu. Obožavatelji koji su u njegovom koncertu htjeli uživati prije gotovo tri godine, ujedno su trebali biti i gosti hotela pa je tako, prema pisanju Dnevnog avaza, za standardnu dvokrevetnu sobu trebalo izdvojiti 975 eura za dvije osobe i dva noćenja. Najskuplji je aranžman bio onaj koji je podrazumijevao tri noćenja u apartmanu s pogledom na more i balkonom, a iznosio je 2987,50 eura.

Foto: Vladimir Velickovic

Merlin je na istoj pozornici nastupao i prilikom dočeka iduće, 2024., godine, no iznosi koje su obožavatelji za taj koncert morali izdvojiti bile su nešto drugačiji. Te su se godine, prema pisanju Klix.ba, nudila tri paketa. Najpovoljniji od njih bio je 'Plavi stol' za dvije osobe, uključivao je dva noćenja, a koštao je 1550 eura.

Foto: 2024 Â© Zeljko Vidinovic / www.zvphoto.com.hr

Osim njega, u ponudi je bio i 'Crveni stol', koji je iznosio 1750 eura. Najskuplja opcija bio je 'Ljubičasti stol', za kojeg je bilo potrebno izdvojiti 1950 eura. Svi navedeni paketi uključivali su i svečanu večeru (bez pića), novogodišnju lutriju, afterparty s DJ-em, novogodišnji brunch, zabavno-muzički program za dan prije i nakon Silvestrova te dječji doček uz buffet i animacijski program.

Godinu dana nakon toga, Merlin se još jednom vratio u Rixos Premium kako bi goste hotela na Staru godinu razveselio svojim hitovima. Osim ovog poznatog pjevača, hotel je za svoje goste pripremio još dva koncerta pa je tako dan nakon Merlina nastupao Petar Grašo, a 2. siječnja 2025. i Severina. Cijena ovog dočeka iznosila je 2493,90 eura, a odnosila se na više noćenja za dvije osobe te jedno dijete do 12 godina gratis.

Koncert Dine Merlina u Areni Zagreb | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Uz navedeno, u ponudu je bilo uključeno i piće dobrodošlice, Wi-Fi, besplatan parking, novogodišnja lutrija i brunch te afterparty uz harmonikašku glazbu svake večeri od 30. prosinca 2024. do 2. siječnja 2025.

Ove će godine popularni glazbenik nastupiti u sklopu Dubrovačkog zimskog festivala te Novu godinu dočekati s publikom koja će se okupiti na dubrovačkom Stradunu.