Izletjela zbog poledice i udarila u stijene kraj Labina, prijavili tvrtku koja nije očistila cestu

Vozačica je proklizala jer državna cesta na području Labina nije bila očišćena, što je 7. siječnja oko 7:20 sati dovelo do nesreće nesreće. Iako je 47-godišnjakinja upravljala automobilom pulskih registracijskih oznaka uz svu propisanu zimsku opremu, poledica u oštrom zavoju izbacila je vozilo s kolnika.

Dok se kretala iz smjera Rijeke prema Puli, vozačica je zbog neodržavanja ceste izgubila nadzor nad automobilom i udarila u stijene. Policija je očevidom utvrdila da pravna osoba iz Pule nije adekvatno održavala kolnik, što je dovelo do stvaranja opasne poledice.

Zbog tog propusta labinska policija pokreće prekršajni postupak protiv pravne osobe i odgovorne osobe u njoj sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

- U nesreći je nastala materijalna šteta, dok je vozačica prošla bez ozljeda - priopćili su iz policije.