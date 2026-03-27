OBRANA OD POPLAVA

Izlio se potok kod Novog Marofa

Piše HINA,
Izlio se potok kod Novog Marofa
Olujno nevrijeme napravilo veliku štetu u Zagrebu | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

U području Novog Marofa zabilježena su brojna izlijevanja potoka, a Hrvatske vode uvode pripremna stanja i jačaju retencijske mjere

Snažno nevrijeme i obilne oborine koje su zahvatile Varaždinsku županiju uzrokovale su izlijevanje više vodotoka na području Novog Marofa. Direktor Vodnogospodarskog odjela za Muru i gornju Dravu Hrvatskih voda Milan Rezo izjavio je kako je na dionici rijeke Bednje od Stažnjevca do izvora proglašeno pripremno stanje obrane od poplava, pri čemu je vodostaj na mjernoj postaji u Lepoglavi dosegnuo 275 centimetara, što je ispod razine za proglašenje redovnih mjera. Dodao je kako su zabilježena manja izlijevanja Bednje na području Rinkovca i Benkovca, pri čemu su zahvaćene isključivo poljoprivredne površine.

„Zabrinjavajuće je da sve to imamo pri padalinama od 66 litara po četvornom metru u 24 sata, što nas poziva na veću budnost i pripreme retencijskih prostora na brdskim i planinskim predjelima Varaždinske županije”, kaže Rezo.

Hrvatske vode već rade na pripremi projekata retencijskih prostora. U ovogodišnjem planu upravljanja vodama za područje Varaždinske županije imamo 25 mikroretencijskih, odnosno retencijskih prostora čija je uloga zadržavanje vode za vrijeme velikih oborina i kontrolirano propuštanje kroz temeljne ispuste, poručio je.

Gradonačelnik Novog Marofa Siniša Jenkač izvijestio je kako je zbog intenzivnih padalina došlo do izlijevanja na više vodotoka, što se moglo naslutiti već tijekom ranijeg obilaska terena.

„Mi smo takav sliv, već jučer je bilo vidljivo da ćemo imati izlijevanja. Praktički na svim potocima, pritocima rijeke Bednje, na rijeci Lonji, na Korošćaku i svim pritocima imamo značajna izlijevanja”, rekao je Jenkač.

Naglasio je kako su retencijski prostori ključni za dugoročno rješavanje problema, posebice na Bednji, te upozorio na dodatne izazove poput djelovanja dabrova i neprimjerenih zahvata građana u koritima potoka.

Na području Novog Marofa došlo je do izlijevanja potoka u pribrežnim dijelovima, ponajviše u Zagorskoj ulici, no voda se u međuvremenu povukla pa nije bilo ugroze za stambene ni gospodarske objekte.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Komentari 0
