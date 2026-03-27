VIDEO 'Komad lima visio je sa zgrade u Zagrebu. Skoro je pao na mladića koji je bio ispod!'

Krovište jedne zgrade u Novom Jelkovcu potpuno je uništeno. Jučer se odlomio jedan dio i sada se ruši jedan po jedan... To je visjelo sa zgrade i samo je bilo pitanje vremena kad će otpasti, ali bitno je da nitko ne bude ispod. Problem je što ljudi hodaju ispod toga s kapama i kišobranima i nitko ne vidi što je iznad njih. Evo, baš je jedan dečko maloprije bio ispod toga. Vikali smo mu da se makne, ali sigurno nije čuo od vjetra. Ma nije prošlo pola minuta otkako se maknuo, taj komad lima je pao na ulicu, priča nam čitateljica iz Novog Jelkovca, koja živi u zgradi preko puta.

Kako dodaje, sada na tom mjestu patrolira policija i upozorava ljude da se drže podalje od zgrade. Iako su to područje još jučer ogradili vatrogasci i stavili traku koja brani prolaz, ljudi nisu 'doživljavali' to upozorenje.

Nevrijeme u Zagrebu tijekom noći i tijekom petka stvara probleme u Zagrebu. Vatrogasci imaju pune ruke posla. Oštećeni su brojni auti i zgrade. Vjetar ruši i stabla koja padaju na ceste i parkirane aute.