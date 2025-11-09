Obavijesti

NESREĆA

Između Malezije i Tajlanda potonuo brod s 90 migranata

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS

Malezija prima milijune migranata iz najsiromašnijih azijskih zemalja, mnogi od njih bez dokumenata, koji rade u građevinarstvu ili poljoprivredi

Malezijske vlasti pokrenule su u nedjelju operaciju spašavanja nakon što je prije tri dana potonuo broda s 90 migranata između Malezije i Tajlanda, pri čemu je najmanje jedna osoba poginula, a dva druga broda s oko 200 putnika su nestala. "Za sada je pronađeno je 11 osoba, uključujući jedno tijelo", rekao je Romli Mustafa, ravnatelj pomorske uprave savezne države Kedah na sjeveru zemlje, upozorivši da bi se na moru mogle pronaći i druge žrtve.

Nesreća se dogodila u blizini tajlandskog otoka Tarutao, sjeverno od Langkawija, malezijskog turističkog područja.

Brod se navodno prevrnuo prije tri dana, rekao je lokalnim medijima šef regionalne policije Adzli Abu Shah.

Prema listu Free Malaysia Today, koji se poziva na šefa policije, nestala su još dva broda s otprilike istim brojem putnika.

Adzli Abu Shah je rekao da prvi rezultati istrage ukazuju na to da se skupina od 300 ilegalnih migranata iz Burme prvo ukrcala na veliki brod koji ih je odveo blizu Malezije, a kako su se približavali granici naređeno im je da se podijele u tri manja broda, od kojih je svaki prevozio 100 ljudi.

Potvrđena žrtva je žena, pripadnica zajednice Rohindža koja je u Burmi progonjena.

"Situacija s druga dva broda još je uvijek nepoznata", rekao je Adzli čije riječi prenosi New Straits Times, dodajući da su pomorske vlasti pokrenule operacije potrage i spašavanja.

Malezija prima milijune migranata iz najsiromašnijih azijskih zemalja, mnogi od njih bez dokumenata, koji rade u građevinarstvu ili poljoprivredi.

Takva migracija, koju omogućuju organizacije za trgovinu ljudima, često je opasna i može završiti brodolomima.

"Krijumčarske organizacije postaju sve aktivnije, iskorištavajući migrante i čineći ih žrtvama trgovine ljudima, prisiljavajući ih da koriste visokorizične morske rute", rekao je Romli Mustafa.

Prema lokalnim medijima, ove skupine naplaćuju između 2765 i 3025 eura za prijelaz u Maleziju. Brodovi su često loše održavani, nemaju prsluke za spašavanje, a mnogi njihovi putnici ne znaju plivati.

