Zamjenica gradonačelnika Zagreba, Danijela Dolenec gostovala je u četvrtak u RTL-u Danas gdje se osvrnula na donošenje proračuna, ali i na, kako kaže, redizajn mjere roditelj odgojitelj.

Ona naime smatra kako ovim ne krše predizborno obećanje jer su u programu naveli kako će zaustaviti prijavu novih korisnika i evaluirati mjeru.

- Izvršna vlast u Zagrebu ima obavezu i dužnost voditi brigu o svim korisnicima i djeci. Ovo je redizajn mjere. Ona adresira niz prigovora od 2019. godine kakvi su recimo nemogućnost rada korisnica - dodaje.

Upitana što će biti kompenzacija za istu kaže kako će to biti povećanje vrtićkih kapaciteta.

- Proračun predviđa 52 milijuna kuna za izgradnju novih vrtića što je tri puta više nego u ranijim proračunima - kaže.

No, kako će garantirati da svi imaju mjesto, govori da je zato usvojena druga mjera. Naime, u proračunu je osigurano 15 milijuna kuna, ali je prihvaćen i amandman SDP-a s još 10 milijuna kuna.

- To znači da imamo 25 milijuna kuna koje ćemo odmah usmjeriti na sve četvrti gdje očekujemo povećanu potrebu. Na način da se postojećim vrtićima povećaju kapaciteti - rekla je. U to su uključeni najam prostora, zapošljavanje ljudi i drugo.

- Već ove godine možemo dio tog novog interesa apsorbirati - kaže.

Koliko mjesta planiraju osigurati navodi kako kompletno mogu pokriti potražnju.

- Očekuje se da djece između 3 i 6 godina ima 3600 i s ovim iznosom može se kreirati taj cijeli novi prostor - zaključuje.