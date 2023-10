Iznadprosječno toplo i sunčano u Dalmaciji, ujutro svježe i maglovito u unutrašnjosti

U ponedjeljak će u Hrvatskoj prevladavati sunčano vrijeme, mjestimice s umjerenom naoblakom, glasi prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar uglavnom slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, u Dalmaciji i s jakim udarima, popodne sjeverozapadni vjetar, uz obalu i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura između 24 i 29 stupnjeva Celzijusovih.

Foto: Screenshot/DHMZ

U ponedjeljka većinom sunčano, ujutro svježije i maglovito

- U ponedjeljak u Slavoniji, Baranji i Srijemu većinom sunčano, samo ponegdje s umjerenom naoblakom. Ujutro mjestimice magla, osobito uz Savu i Dravu. Vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 12 °C, a najviša dnevna uglavnom oko 25 °C. Podjednaka temperatura bit će i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će prevladavati sunčano, ujutro mjestimice s kratkotrajnom maglom. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni- prognozirao je mr. sc. Dragoslav Dragojlović za HRT.

Foto: Screenshot/DHMZ

Na sjevernom Jadranu vrijeme će biti pretežno vedro. Gorje ujutro očekuje kratkotrajna magla, a zatim mala do umjerena naoblaka. Ujutro će uz obalu puhati umjerena do jaka bura, a zatim tijekom dana sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 8 do 10 °C, uz obalu između 17 i 20 °C. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 23 do 25 °C, na moru između 26 i 28 °C.

U Dalmaciji će biti sunčano i iznadprosječno toplo, u unutrašnjosti ponegdje s umjerenom naoblakom. Ujutro će uz obalu također puhati bura, a tijekom dana prema otvorenom moru umjeren do jak sjeverozapadnjak, pri čemu će more biti malo i umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 14 °C, uz obalu između 18 i 20 °C, a najviša dnevna uglavnom od 27 do 29 °C.

U utorak stabilno, od srijede promjena

Iznadprosječno toplo bit će i na jugu Jadrana, uz obilje sunčana vremena. Ujutro umjerena i jaka bura, a tijekom dana zapadnjak i sjeverozapadnjak.

- Idućih dana u unutrašnjosti djelomice sunčano, pa i sunčanije, te i dalje razmjerno toplo, osobito u utorak. U srijedu malo niža dnevna temperatura zraka, a uz prolazno više oblaka ponegdje može pasti i malo kiše, i to uglavnom u sjevernim krajevima. Ujutro će biti svježe, mjestimice s maglom. Na Jadranu obilje sunčana i vrlo toplog vremena, na sjevernom dijelu povremeno s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, a u utorak prolazno jugo.