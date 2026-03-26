Izrael 'eliminirao' iranskog zapovjednika mornarice

Izraelski ministar obrane Israel Katz u četvrtak je objavio da je vojska „eliminirala” zapovjednika mornarice iranske Revolucionarne garde Alirezu Tangsirija. U videu koji je objavio njegov ured Katz govori da je izraelska vojska „eliminirala zapovjednika mornarice Revolucionarne garde, osobu izravno odgovornu za miniranje i blokadu Hormuškog tjesnaca".

Drugim čelnicima Garde poručio je da će ih Izrael „nastaviti progoniti jednog po jednog”. Jerusalem Post prenosi da je Tangsiri ubijen u Bandar Abasu, iranskoj luci smještenoj blizu Hormuškog tjesnaca.

Izraelski medij piše da je u napadu ubijeno još nekoliko visokih dužnosnika mornarice. Tangsiri je predvodio mornaricu Garde od 2018. godine.