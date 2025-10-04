Obavijesti

NOVI UDAR

Trump: Izrael mora prestati bombardirati Gazu. Izrael napao Gazu: 'Šest mrtvih u napadu...'

Piše HINA,
Trump: Izrael mora prestati bombardirati Gazu. Izrael napao Gazu: 'Šest mrtvih u napadu...'
Foto: Dawoud Abu Alkas/REUTERS

Izraelska vojska u zračnim i kopnenim napadima ubila je više od 66.000 ljudi u Gazi, većinom žena i djece, prema zdravstvenim vlastima Gaze..

Izrael je u subotu napao Gazu, priopćile su lokalne vlasti, nakon što je američki predsjednik Donald Trump pozvao na prekid bombardiranja i rekao da je Hamas spreman za mir, pristajući na oslobađanje talaca i prihvaćajući neke druge uvjete u američkom planu za okončanje rata.

U napadu izraelske vojske ubijeno je šestero ljudi diljem Pojasa Gaze, priopćile su lokalne vlasti. U jednom napadu ubijene su četiri osobe u kući u gradu Gazi, dok su u drugom ubijene dvije u Han Junisu na jugu, rekli su zdravstveni radnici i lokalne vlasti. Ured izraelskog premijera Benjamina Netanyahua priopćio je rano u subotu da se Izrael priprema za "trenutnu provedbu" prve faze Trumpova plana za Gazu za oslobađanje izraelskih talaca nakon Hamasova odgovora.

Ubrzo nakon toga, izraelski mediji izvijestili su da je političko vodstvo zemlje naredilo vojsci da smanji ofenzivne aktivnosti u Gazi.

Načelnik izraelskog vojnog stožera u izjavi je naredio snagama da se pripreme za provedbu prve faze Trumpova plana, bez spominjanja hoće li smanjiti vojne aktivnosti u Gazi.

Hamas, palestinska militantna skupina koja kontrolira Gazu, odgovorila je na Trumpov plan od 20 točaka nakon što je američki predsjednik dao skupini rok do nedjelje da ga prihvati ili će se suočiti s teškim posljedicama.

Trump, koji se predstavio kao jedina osoba sposobna postići mir u Gazi, uložio je značajan politički kapital u napore da se okonča dvogodišnji rat u kojem su ubijeni deseci tisuća ljudi i zbog kojeg je američki saveznik Izrael sve izoliraniji na svjetskoj sceni.

Trump je u petak rekao da vjeruje da je Hamas pokazao da je "spreman za trajni mir" te je odgovornost prebacio na Netanyahuovu vladu.

"Izrael mora odmah zaustaviti bombardiranje Gaze kako bismo mogli sigurno i brzo izvući taoce!" napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social.

"Već razgovaramo o detaljima koje treba razraditi. Ovo nije samo o Gazi, ovo je o dugo traženom miru na Bliskom istoku."

Netanyahuov ured izjavio je da će Izrael "nastaviti u punoj suradnji s predsjednikom i njegovim timom kako bi se okončao rat u skladu s načelima koje je postavio Izrael, a koja su u skladu s vizijom predsjednika Trumpa".

Prije posljednjih izraelskih objava, obitelji onih koje Hamas drži u Gazi pozvale su Netanyahua "da odmah naredi pregovore o povratku svih talaca".

Na domaćem planu, Netanyahu je uhvaćen između rastućeg pritiska za okončanje rata - od obitelji talaca i javnosti umorne od rata - i zahtjeva tvrdokornih članova svoje krajnje desne koalicije koji inzistiraju da ne smije biti popuštanja u izraelskoj ofenzivi u Gazi.

Izrael je počeo svoju ofenzivu u Gazi nakon napada Hamasa na Izrael 7. listopada 2023. u kojem je ubijeno oko 1200 ljudi, a 251 osoba je odvedena kao taoci u Gazu, prema izraelskim podacima. Izrael tvrdi da je ostalo 48 talaca, od kojih je 20 živo.

Izraelska vojska u zračnim i kopnenim napadima ubila je više od 66.000 ljudi u Gazi, većinom žena i djece, prema zdravstvenim vlastima Gaze. Izrael je u bombardiranjima potpuno razorio dio pojasa, a višemjesečnim ograničenjem pomoći izazvao je tešku glad diljem enklave. UN je upozorio da je riječ o "nezamislivoj humanitarnoj krizi", a glavni tajnik Antonio Guterres situaciju opisao kao "živi pakao“ i "katastrofu uzrokovanu ljudskim djelovanjem".

