Izraelski i libanonski predstavnici održat će drugi krug pregovora u Washingtonu u četvrtak, rekao je u ponedjeljak glasnogovornik State Departmenta
Izrael i Libanon održat će drugi krug pregovora u četvrtak
Pregovori će se održati na razini veleposlanika u State Departmentu. Izrael će predstavljati njegov veleposlanik u Sjedinjenim Državama, Yechiel Leiter, rekao je jedan izvor za Reuters.
To će biti prvi razgovori između dviju zemalja otkako je stupilo na snagu 10-dnevno primirje između Izraela i Libanona.
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u četvrtak da je pristao na privremeni desetodnevni prekid vatre u Libanonu kako bi se dalo vremena za oblikovanje inicijative američkog predsjednika Donalda Trumpa za mirovni sporazum između Izraela i Libanona.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+