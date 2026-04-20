Izrael i Libanon održat će drugi krug pregovora u četvrtak

Pregovori će se održati na razini veleposlanika u State Departmentu. Izrael će predstavljati njegov veleposlanik u Sjedinjenim Državama, Yechiel Leiter, rekao je jedan izvor za Reuters.

To će biti prvi razgovori između dviju zemalja otkako je stupilo na snagu 10-dnevno primirje između Izraela i Libanona.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u četvrtak da je pristao na privremeni desetodnevni prekid vatre u Libanonu kako bi se dalo vremena za oblikovanje inicijative američkog predsjednika Donalda Trumpa za mirovni sporazum između Izraela i Libanona.