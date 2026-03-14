NAREDNIH DANA

Izrael i Libanon uskoro će održati izravne pregovore

Piše HINA,
Očekuje se da će Izrael i ⁠Libanon u nadolazećim danima održati izravne pregovore, prve otkad je započeo rat s Iranom koji je uvukao Libanon dublje u sukob, izvijestile su izraelske novine Haaretz u subotu, pozivajući se na dva izvora upućena u pitanje

Zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jared Kushner, bit će uključen u pregovore koji će se održati u Parizu ili na Cipru, dok će izraelsko izaslanstvo predvoditi povjerenik izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, Ron Dermer, piše Haaretz. Očekuje se da će pregovori biti usredotočeni na okončanje borbi u Libanonu i razoružanje libanonske oružane skupine Hezbolah, navodi Haaretz.

Hezbolah je otvorio vatru na Izrael 2. ožujka, osvećujući se za ubojstvo iranskog vrhovnog vođe na početku američko-izraelskog rata protiv Irana.

IZRAEL POJAČAO NAPADE FOTO Ruševine, eksplozije i očaj stanovnika: Bejrut pod teškim udarima, raste broj mrtvih...
Izrael je otad počeo provoditi sveobuhvatne kampanje protiv moćne libanonske oružane skupine, u kojima je poginulo više od 770 ljudi, a raseljeno još stotine tisuća, dok je Hezbolah ispalio stotine rakete preko granice.

Skandalozna rješenja: 'Traže nas da platimo porez za državni stan u kojem smo zbog potresa'
ŠOK ZA OBITELJI

Skandalozna rješenja: 'Traže nas da platimo porez za državni stan u kojem smo zbog potresa'

Obitelji, kojima su stanovi uništeni u potresu, dobile rješenja za porez na nekretnine - za zamjenske stanove. Očajni su: ‘Ovo nam je dodatni stres’
Rusija napada vojni pakt Zagreba, Tirane i Prištine. Vučić zaboravio isti takav s nama!
ANTISRPSKI VOJNI BLOK?

Rusija napada vojni pakt Zagreba, Tirane i Prištine. Vučić zaboravio isti takav s nama!

Novi Express analizira jaku reakciju iz Moskve zbog prošlogodišnjeg sporazuma Hrvatske, Albanije i Kosova o vojnoj suradnji, nakon nagovora iz Srbije, te otkriva nevjerojatan i u javnosti posve nepoznat paradoks
Rezultati Eurojackpota
PROVJERITE LISTIĆE

Rezultati Eurojackpota

Očekivani jackpot za 22. kolo iznosi 30.000.000 eura

