Izrael i UAE postigli su povijesni dogovor: Podržao ih je Trump

Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres pozdravio je u četvrtak dogovor o normalizaciji odnosa između Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata, dok ga je Iran ocijenio „sramotnim”, prenose agencije

<p>Izrael i Ujedinjeni Arapski Emirati postigli su u četvrtak uz posredovanje Sjedinjenih Država povijesni dogovor koji će dovesti do pune normalizacije diplomatskih odnosa dviju zemalja.</p><p>U zajedničkoj izjavi američkog predsjednika <strong>Donalda Trumpa</strong>, izraelskog premijera <strong>Benjamina Netanyahua </strong>i prestolonasljednika Abu Dhabija <strong>Mohammeda Al Nahyana</strong> stoji kako se nadaju da će "povijesni preokret pridonijeti uspostavi mira na Bliskome istoku".</p><p>Prema dogovoru, Izrael je suspendirao planove za pripojenje velikog područja Zapadne Obale, rekli su visoki dužnosnici Bijele kuće.</p><h2>Uzrok razgovora je strah od Irana</h2><p>Izrael dosad nije imao diplomatske odnose sa zaljevskim zemljama. No, do neformalnih razgovora došlo je zbog zajedničke bojazni od jačanja iranskog utjecaja u regiji. </p><p>Dogovor je plod dugih pregovora između Izraela, Ujedinjenih Arapskih Emirata i SAD-a koji su u zadnje vrijeme ubrzani. Zaključen je u četvrtak u telefonskom razgovoru Trumpa, Netanyahua i šeika Al Nahyana.</p><p>- GOLEM preokret danas! Povijesni mirovni sporazum između naših dvaju VELIKIH prijatelja, Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata - objavio je Trump na Twitteru.</p><p>Tzv. Abrahamov sporazum treći je arapsko-izraelski mirovni sporazum otkako je Izrael donio deklaraciju o neovisnosti 1948. S Egiptom je potpisan 1979., a s Jordanom 1994.</p><p>Dogovor je i važan vanjskopolitički uspjeh za Trumpa uoči predsjedničkih izbora 3. studenoga.</p><p>Dužnosnici Bijele kuće kazali su da su u pregovorima sudjelovali Trumpov savjetnik Jared Kushner, izraelski veleposlanik u Izraelu David Friedman i izaslanik za Bliski istok Avi Berkowitz, kao i državni tajnik Mike Pompeo te savjetnik Bijele kuće na za nacionalnu sigurnost Robert O'Brien.</p><p>U zajedničkoj izjavi triju zemalja navodi se da su trojica čelnika "dogovorila punu normalizaciju odnosa između Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata”.</p><p>- Povijesni diplomatski preokret pridonijet će miru na Bliskom istoku i dokaz je smjele diplomacije i vizije trojice čelnika i hrabrosti Ujedinjenih Arapskih Emirata i Izraela da zacrtaju novi put koji će osloboditi velik potencijal u regiji - navodi se u izjavi.</p><p>Izaslanstva Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata sastat će se u tjednima koji dolaze kako bi potpisala bilateralne sporazume o ulaganjima, turizmu, izravnim zračnim linijama, sigurnosti, telekomunikacijama i otvaranju ambasada.</p><p>U izjavi se navodi da će "zbog tog diplomatskog proboja i na zahtjev predsjednika Trumpa uz potporu Ujedinjenih Arapskih Emirata, Izrael suspendirati proglašenje suverenosti” nad dijelovima Zapadne obale kako je predviđeno američkim mirovnim planom koji je Trump predstavio u siječnju.</p><p>- Izrael će u doglednoj budućnosti biti usredotočen na izgradnju ovog odnosa i iskorištavanje prednosti koje može donijeti ovaj novi odnos s tom zemljom, i mi također vjerujemo da on razbija led za daljnje normalizacije i mirovne sporazume i s drugim regionalnim igračima - rekao je dužnosnik Bijele kuće.</p><p>Po dogovoru, muslimanima će se omogućiti veći pristup džamiji Al Aksi u Jeruzalemu letovima iz Abu Dhabija u Tel Aviv.</p><p>U zajedničkoj izjavi navodi se i da će Ujedinjeni Arapski Emirati i Izrael proširiti i ubrzati suradnju u liječenju i razvoju cjepiva za novi koronavirus.</p><h2 data-bind="html:Lead" itemprop="articleSection">UN pozdravlja potez</h2><p>Glavni tajnik UN-a <strong>Antonio Guterres </strong>pozdravio je u četvrtak dogovor o normalizaciji odnosa između Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata, dok ga je Iran ocijenio „sramotnim”, prenose agencije.</p><p>Guterres je pozdravio „svaku inicijativu koja može pridonijeti promicanju mira i sigurnosti na Bliskom istoku”, rekao je glasnogovornik UN-a nakon što su Izrael i UAE objavili da su postigli dogovor, prenosi Reuters.</p><p>Povijesni dogovor omogućit će punu normalizaciju diplomatskih odnosa između dviju zemalja, a postignut je uz posredovanje SAD-a.</p><h2>Iran ocijenio dogovor "sramotnim"</h2><p>Iranska novinska agencija Tasnim, bliska Revolucionarnoj gardi, objavila je da je dogovor Izraela i UAE-a o normalizaciji odnosa „sramotan”:</p><p>Iranski vjerski vođe još nisu reagirali.</p><h2>Hamas kaže da je dogovor "bjanko ček" za nastavak okupacije</h2><p>Palestinski islamistički pokret Hamas koji vlada Pojasom Gaze ocijenio je da normalizacija odnosa Izraela i UAE-a „ne pomaže palestinskoj borbi” i da je „bjanko ček” za nastavak izraelske „okupacije”.</p><p>- Dogovor odbacujemo i osuđujemo. On ne pomaže palestinskoj borbi i smatramo ga nastavkom nijekanja prava palestinskog naroda - rekao je za AFP glasnogovornik Hamasa Hazem Kasim.</p><p>- Hamas smatra da treba podržati i pomoći palestinskom narodu, a ne uspostavljati odnose s okupatorom - dodao je.</p><p>Dogovor je „bjanko ček” za Izrael, ocjenjuje Hamas, koji ima odnose s Katarom, koji je zadnjih godina u sporu s Ujedinjenim Arapskim Emiratima.</p>