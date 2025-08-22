Vojni analitičar Marinko Ogorec kaže da izraelski udar na Pojas Gaze više nisu vojni, i ne mogu se staviti niti u jednu kategoriju. Dodaje i da je sad nemoguće procijeniti kakve su uistinu namjere Benjamina Netanyahua
DIŽU 60.000 VOJNIKA PLUS+
Izrael krenuo u osvajanje cijele Gaze, analitičar upozorava: 'Ovo više nema veze s ratom...'
Čitanje članka: 3 min
Izrael je već započeo prvu fazu planirane kopnene ofenzive zauzimanja Gaze, i Palestinci bježe iz svih dijelova grada. Kao što je poznato, Izraelci će početkom rujna mobilizirati 60.000 rezervista kako bi se oslobodilo aktivno osoblje za operaciju zauzimanja palestinskog teritorija. Očekuje se da će Izraelci stotinama tisuća Palestinaca u gradu Gazi narediti da se evakuiraju i krenu prema jugu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku