Izrael krši međunarodno pravo blokadom pomoći Gazi? ICJ o tome će odlučiti u srijedu

Suci najvišeg suda UN-a također će ponuditi procjenu izraelskih napada na osoblje i objekte Ujedinjenih naroda u Pojasu Gaze. Izrael je odbacio sve optužbe, opravdavajući blokadu tvrdnjama da je islamistička skupina Hamas presretala pošiljke pomoći i prodavala robu po napuhanim cijenama. Sjedinjene Države izrazile su podršku stavu Izraela. ICJ daje pravno savjetodavno mišljenje koje nije obvezujuće, ali bi moglo povećati pritisak na Izrael da surađuje s UN-om i dopusti više humanitarne pomoći u Gazu.

To će biti treća presuda suda o izraelskim postupcima od izbijanja rata u Gazi prije nešto više od dvije godine.

U srpnju prošle godine, sud u Haagu presudio je da je izraelska okupacija palestinskih teritorija nezakonita.

Ranije je, u slučaju tužbe za genocid, ICJ naredio Izraelu da poduzme sve potrebne mjere kako bi spriječio genocid u Gazi.

Savjetodavno mišljenje zatražila je Opća skupština UN-a. Suci će također razmotriti je li Izrael obvezan surađivati ​​s Agencijom UN-a za pomoć palestinskim izbjeglicama (UNRWA).

U kolovozu je objavljen izvještaj stručne skupine koju čine različite organizacije UN-a u kojem je prvi put službeno potvrđena glad u Gazi. Prema njemu, više od pola milijuna ljudi u Gazi zarobljeno je u uvjetima gladi, obilježenima raširenim izgladnjivanjem, siromaštvom i umiranjem od gladi, koje je moglo biti spriječeno.

UNRWA i partneri objavili su 8. listopada novu studiju koja potvrđuje ranije nalaze UN-a o gladi u Gazi i pruža “najjasnije dokaze o tome kako se pothranjenost djece razvijala tijekom rata, u skladu s ograničenjima humanitarne pomoći”.

Studija je pružila prvu mjesečnu analizu akutne pothranjenosti tijekom rata u Pojasu Gaze, pokazujući nagli porast nakon ograničenja pomoći krajem 2024. godine i 11-tjedne potpune opsade od ožujka do svibnja ove godine. Više od 54. 600 djece bilo je akutno pothranjeno i suočavalo se s povećanim rizikom od smrti ako se ne liječi, što dodatno naglašava opseg humanitarne katastrofe i potrebu za hitnom, nesmetanom pomoći.

Svjetski program za hranu UN-a (WFP) naglasio je da pomoć u hrani ne može stići do svih u Gazi osim ako se ne otvore svi granični prijelazi, posebno na sjeveru gdje je u kolovozu proglašena glad. WEP tvrdi da ima dovoljno zaliha za prehranu cijelog stanovništva Gaze za tri mjeseca - ako Izrael odobri puni pristup.

WFP dodaje da nije započeo s distribucijom u gradu Gazi, s obzirom na to da su dva granična prijelaza na sjeveru Izraela - Zikim i Erez - gdje je humanitarna kriza najakutnija, i dalje zatvorena.

Zbog ograničenja pristupa i sigurnosti, u gradu Gazi još nije bilo distribucije hrane, već samo prehrambenih zaliha za djecu i trudnice ili dojilje, izvijestio je UN 17. listopada.