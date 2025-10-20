Trump: Imamo dogovor s Hamasom. Bit će iskorijenjeni ako ne budu poštivali sporazum

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da će Hamas biti "iskorijenjen" ako ne bude poštovao sporazum o prekidu vatre u Pojasu Gaze, dan nakon izvješća o novim napadima u toj enklavi.

"Imamo dogovor s Hamasom da će se ponašati pristojno, a ako ne budu, mi ćemo ih iskorijeniti ako bude potrebno“, rekao je američki predsjednik novinarima uz australskog premijera Anthonyja Albanesea kojega je primio u Bijeloj kući.

"Bit će iskorijenjeni i oni to znaju“, uvjeravao je.

Trumpovi izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner sastali su se s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom u ponedjeljak, dan nakon što je novo nasilje u Pojasu Gaze izazvalo strahove da će propasti primirje koje je stupilo na snagu 10. listopada.

Izrael tvrdi da je nedjelju izveo napade u Gazi kako bi odgovorio na napade Hamasa, što je ta skupina odbacila. Civilna zaštita u Gazi izvijestila je da je u bombardiranjima ubijeno najmanje 45 Palestinaca.

Američki predsjednik inzistira da američke snage neće djelovati protiv Hamasa, nego da bi "rado interveniralo" više zemalja, koje su pristale pridružiti se međunarodnim stabilizacijskim snagama za Gazu.

"Osim toga, Izrael bi intervenirao za dvije minute da ih zamolim“, rekao je. "Ali za sada to nismo tražili. Dat ćemo im priliku i nadati se da će se nasilje malo smanjiti. Ali, znate, ovo su nasilni ljudi“, dodao je američki predsjednik.