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NEMA KRAJA NASILJU

Izrael: Na jugu Sirije ubili smo 'nekoliko naoružanih terorista'

Piše HINA,
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Izrael: Na jugu Sirije ubili smo 'nekoliko naoružanih terorista'
Foto: ISRAEL DEFENSE FORCES

Izraelska vojska u nedjelju je objavila da je prethodni dan ubila 'nekoliko naoružanih terorista' na području južne Sirije koje je okupirala krajem 2024. godine.

Jučer su vojne snage eliminirale nekoliko naoružanih terorista u sigurnosnoj zoni na jugu Sirije, stoji u objavi vojske te se dodaje da će ondje "nastaviti" djelovati "i eliminirati svaku prijetnju građanima Države Izrael" i njezinim snagama.

Područje koje je okupirala u Siriji, tampon zonu koju nadzire UN i koja je razdvajala izraelske i sirijske snage na Golanskoj visoravni, izraelska vojska naziva "sigurnosnom zonom" nakon pada režima Bašara al-Asada krajem 2024. 

U četvrtak je ministar obrane Israel Katz rekao da Izrael kani zadržati svoje trupe ondje "na neodređeno vrijeme", kao što to čini u Libanonu i Gazi.

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Od dolaska na vlast novih islamističkih vlasti Izrael je u više navrata izveo upade na sirijski teritorij, kao i bombardiranja te je iznio svoju namjeru da na jugu zemlje uspostavi demilitariziranu zonu.

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Za vrijeme Arapsko-izraelskog rata 1967. Izrael je zauzeo veći dio Golanske visoravni i potom pripojio područja koja su došla pod njegovu kontrolu, što većina međunarodne zajednice nije priznala.

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Unatoč napetostima dvije susjedne zemlje uspjele su održati nekoliko runda izravnih pregovora od kraja 2024. čiji je cilj sklopiti sigurnosni sporazum. Dogovorile su se o uspostavljanju mehanizma za razmjenu obavještajnih podataka.

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Komentari 2
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