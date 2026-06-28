Izrael: Na jugu Sirije ubili smo 'nekoliko naoružanih terorista'

Jučer su vojne snage eliminirale nekoliko naoružanih terorista u sigurnosnoj zoni na jugu Sirije, stoji u objavi vojske te se dodaje da će ondje "nastaviti" djelovati "i eliminirati svaku prijetnju građanima Države Izrael" i njezinim snagama.

Područje koje je okupirala u Siriji, tampon zonu koju nadzire UN i koja je razdvajala izraelske i sirijske snage na Golanskoj visoravni, izraelska vojska naziva "sigurnosnom zonom" nakon pada režima Bašara al-Asada krajem 2024.

U četvrtak je ministar obrane Israel Katz rekao da Izrael kani zadržati svoje trupe ondje "na neodređeno vrijeme", kao što to čini u Libanonu i Gazi.

Od dolaska na vlast novih islamističkih vlasti Izrael je u više navrata izveo upade na sirijski teritorij, kao i bombardiranja te je iznio svoju namjeru da na jugu zemlje uspostavi demilitariziranu zonu.

Za vrijeme Arapsko-izraelskog rata 1967. Izrael je zauzeo veći dio Golanske visoravni i potom pripojio područja koja su došla pod njegovu kontrolu, što većina međunarodne zajednice nije priznala.

Unatoč napetostima dvije susjedne zemlje uspjele su održati nekoliko runda izravnih pregovora od kraja 2024. čiji je cilj sklopiti sigurnosni sporazum. Dogovorile su se o uspostavljanju mehanizma za razmjenu obavještajnih podataka.