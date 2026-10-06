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7.LISTOPAD 2023.

Šef UN-a o napadu na Izrael prije tri godine: 'Ti užasi se više nikada ne smiju ponoviti'

Piše HINA,
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Šef UN-a o napadu na Izrael prije tri godine: 'Ti užasi se više nikada ne smiju ponoviti'
Foto: DEBBIE HILL
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Istaknuo je da bi Izraelci i Palestinci trebali moći „živjeti jedni uz druge u miru i sigurnosti, uz ostvarenje svojih prava, dostojanstva i težnji

Glavni tajnik UN-a António Guterres pozvao je u ponedjeljak na mirnu budućnost za Izraelce i Palestince uoči treće obljetnice napada militantne organizacije Hamas na Izrael, izvedenih 7. listopada.

„Neka ova obljetnica ne bude samo još jedna godina žalovanja, već i znak obnovljene odlučnosti da se izgradi drukčija budućnost”, rekao je Guterres u New Yorku.

Istaknuo je da bi Izraelci i Palestinci trebali moći „živjeti jedni uz druge u miru i sigurnosti, uz ostvarenje svojih prava, dostojanstva i težnji”.

„Ti se užasi nikada ne smiju ponoviti”, istaknuo je glavni tajnik UN-a.

Dana 7. listopada 2023. Hamas i druge naoružane skupine ubili su više od 1200 Izraelaca i stranih državljana te oteli 251 osobu i odveli ih u Pojas Gaze.

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Ti su napadi potaknuli rat u Gazi u kojem je, prema podacima zdravstvenih vlasti u Gazi pod kontrolom Hamasa, od tada poginulo više od 74.000 Palestinaca.

Prekid vatre na snazi ​​je od listopada 2025., iako se smrtonosni napadi nastavljaju.

Odnosi između izraelske vlade i Ujedinjenih naroda i dalje su vrlo napeti; Izrael optužuje Guterresa za pristranost, dok čelnik UN-a opetovano kritizira postupanje Izraela u Gazi.

Guterres je također odao počast žrtvama napada od 7. listopada.

„Ništa ne može opravdati ta zvjerstva”, rekao je. „Njihova patnja i trajna bol njihovih obitelji nikada se ne smiju zaboraviti.”

Guterres poziva na okončanje patnje Palestinaca

Čelnik UN-a također je istaknuo patnju Palestinaca u Gazi nakon izbijanja rata.

„I njihova patnja mora prestati – odmah”, rekao je.

Guterres je izjavio da je prekid vatre donio određeno olakšanje, ali još nije osigurao sigurnost, odgovarajuću humanitarnu pomoć ni vjerodostojan put prema oporavku i miru.

Pozvao je sve strane da u potpunosti ispune svoje obveze i prijeđu u sljedeću fazu prekida vatre. „Vrijeme je da prekid vatre postane trajan. Vrijeme je da se omogući dostava humanitarne pomoći u velikom opsegu. I vrijeme je da se poštuje međunarodno pravo”, rekao je.

„Moramo izgraditi politički put prema trajnom miru u cijeloj regiji”, rekao je Guterres.  

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