Izrael napao Libanon: 'Gađali smo terorističku infrastrukturu'

Izraelska vojska u četvrtak je objavila da je napala nekoliko ciljeva u Libanonu, uključujući one Hezbolahove na jugu zemlje.

Izraelska vojska priopćila je da je pogodila skladište naoružanja Hezbolaha na jugu zemlje, kao i dodatnu „terorističku infrastrukturu” korištenu za napade na izraelske oružane snage i državu.

U drugom napadu navodno je pogođeno podzemno skladište naoružanja, prenosi agencija dpa.

Aktivnosti Hezbolaha na spomenutim lokacijama predstavljaju kršenje dogovora o primirju između Izraela i tog pokreta, stoji u priopćenju izraelske vojske.

Stanovnici okolnih područja izvijestili su o glasnim eksplozijama, a libanonske snage sigurnosti rekli su njemačkoj agenciji da su izraelske zračne snage izvele najmanje dva napada. Zasad nema izvješća o žrtvama.

U sklopu dogovora Izraela i Hezbolaha koji je na snazi od studenog 2024., libanonski pokret se mora razoružati. Ključni rok za razoružanje, za koje je zadužena libanonska vojska, istekao je krajem prosinca.

Izrael optužuje Hezbolah da se pokušava pregrupirati i naoružati, pa njegova vojska gotovo na dnevnoj bazi napada teritorij sjeverne susjede.

Prema podacima libanonskih vlasti, od stupanja primirja na snagu u Libanonu je ubijeno više od 300 ljudi. Ujedinjeni narodi objavili su da je stradalo više od stotinu civila.