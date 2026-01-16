Obavijesti

News

Komentari 1
KRŠENJE PRIMIRJA

Izrael napao Libanon: 'Gađali smo terorističku infrastrukturu'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Izrael napao Libanon: 'Gađali smo terorističku infrastrukturu'
Foto: Profimedia

Aktivnosti Hezbolaha na spomenutim lokacijama predstavljaju kršenje dogovora o primirju između Izraela i tog pokreta, stoji u priopćenju izraelske vojske

Admiral

Izraelska vojska u četvrtak je objavila da je napala nekoliko ciljeva u Libanonu, uključujući one Hezbolahove na jugu zemlje. 

Izraelska vojska priopćila je da je pogodila skladište naoružanja Hezbolaha na jugu zemlje, kao i dodatnu „terorističku infrastrukturu” korištenu za napade na izraelske oružane snage i državu. 

U drugom napadu navodno je pogođeno podzemno skladište naoružanja, prenosi agencija dpa. 

ostvareni ciljevi Libanonska vojska: Završila je prva faza razoružanja južno od rijeke Litani. Nastavljamo...
Libanonska vojska: Završila je prva faza razoružanja južno od rijeke Litani. Nastavljamo...

Aktivnosti Hezbolaha na spomenutim lokacijama predstavljaju kršenje dogovora o primirju između Izraela i tog pokreta, stoji u priopćenju izraelske vojske. 

Stanovnici okolnih područja izvijestili su o glasnim eksplozijama, a libanonske snage sigurnosti rekli su njemačkoj agenciji da su izraelske zračne snage izvele najmanje dva napada. Zasad nema izvješća o žrtvama. 

U sklopu dogovora Izraela i Hezbolaha koji je na snazi od studenog 2024., libanonski pokret se mora razoružati. Ključni rok za razoružanje, za koje je zadužena libanonska vojska, istekao je krajem prosinca. 

SPORAZUM O PREKIDU VATRE Izrael obustavio napad na selo u južnom Libanonu, nakon zahtjeva libanonske vojske
Izrael obustavio napad na selo u južnom Libanonu, nakon zahtjeva libanonske vojske

Izrael optužuje Hezbolah da se pokušava pregrupirati i naoružati, pa njegova vojska gotovo na dnevnoj bazi napada teritorij sjeverne susjede. 

Prema podacima libanonskih vlasti, od stupanja primirja na snagu u Libanonu je ubijeno više od 300 ljudi. Ujedinjeni narodi objavili su da je stradalo više od stotinu civila. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Hrvat se bori za život nakon strave u austrijskom tunelu: 'S Davorom sve mora biti u redu...'
OBITELJ STREPI

Hrvat se bori za život nakon strave u austrijskom tunelu: 'S Davorom sve mora biti u redu...'

U stravičnoj prometnoj nesreći u tunelu Brentenberg teško je ozlijeđen hrvatski državljanin Davor D., otac dvoje djece iz Bjelovara. Njegova obitelj nada se njegovu oporavku
U Europu stiže polarna hladnoća
NOVI HLADNI VAL

U Europu stiže polarna hladnoća

Veće promjene moguće su tamo krajem siječnja, pod utjecajem postojane sibirske anticiklone...
Najavljen novi prometni kolaps u Zagrebu: 'Ide hitna sanacija Avenije Većeslava Holjevca'
ZBOG SNIJEGA I SOLI

Najavljen novi prometni kolaps u Zagrebu: 'Ide hitna sanacija Avenije Većeslava Holjevca'

Tijekom izvođenja radova, promet u smjeru centra grada odvijat će se jednim trakom (istočni trak), dok će se promet prema Novom Zagrebu odvijati nesmetano, pišu iz Grada Zagreba

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026