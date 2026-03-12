Obavijesti

BORBA PROTIV HEZBOLAHA

Izrael pogodio zgradu u centru Bejruta: Šire opseg napada

Piše HINA,
Izrael izveo je zračni napad na zgradu u središtu Bejruta, dok je vojska izdala upozorenje stanovnicima na jugu Libanona da se sklone zbog novih operacija protiv Hezbolaha.

U izraelskim zračnim napadima pogođena je zgrada u središtu Bejruta u četvrtak, a Izrael je naredio stanovnicima da se sklone s jednog područja južnog Libanona, pojačavajući svoj napad protiv proiranske skupine Hezbolah. Zračni napadi započeli su oko 5:30 poslijepodne te je u njima pogođena zgrada u susjedstvu Bašura, oko jedan kilometar od sjedišta libanonske vlade u središtu Bejruta. Prije napada, izraelska vojska izdala je upozorenje stanovnicima da se nalaze pored zgrade Hezbolaha protiv kojega namjeravaju provesti akciju. Izrael je prošli tjedan pokrenuo zračne napade i kopnenu ofenzivu protiv Hezbolaha, koji je počeo s napadima na Izrael 2. ožujka s ciljem osvete za ubojstvo iranskog vrhovnog vođe na početku američko-izraelskog rata protiv Irana.

Hezbolah je ispaljivao rakete i dronove svaki dan otad, uključujući i najveću paljbu kasno u srijedu koja je potaknula žestoke izraelske napade na južna predgrađa Bejruta.

Izrael je bombardirao jug i istok Libanona te južna predgrađa glavnog grada usmrtivši više od 600 ljudi, prema libanonskim vlastima. Također je naredio masovne evakuacije u istim tim područjima, prisilivši više od 800.000 ljudi da napuste svoje domove.

Izraelski ministar Israel Katz rekao je da je vojska dobila zapovijed da proširi svoje operacije u Libanonu.

"Obećali smo mir i sigurnost zajednicama na sjeveru i to je ono što ćemo postići", rekao je na sastanku s višim vojnim dužnosnicima.

