NAPAD VELIKIH RAZMJERA

Izrael napada Teheran i Bejrut, Revolucionarna garda i Hezbolah zajednički uzvratili

Piše HINA,
Izrael napada Teheran i Bejrut, Revolucionarna garda i Hezbolah zajednički uzvratili
Foto: Khalil Ashawi

U izraelskim napadima na istočni Libanon u srijedu ubijeno je osam osoba, a ranjene su tri osobe, izvijestilo je libanonsko ministarstvo zdravstva

Izraelska vojska objavila je u četvrtak da je pokrenula napade "velikih razmjera" na Teheran i na južna predgrađa Bejruta, dok su Iranska revolucionarna garda i Hezbolah priopćili da su zajedničkim snagama izveli zračne napade na Izrael. "Izraelska vojska započela je val velikih napada u Teheranu", objavila je vojska na Telegramu.

Ranije je glasnogovornik izraelske vojske, pukovnik Avichay Adraee rekao da će "uskoro djelovati znatnom silom" protiv proiranskog libanonskog pokreta.

U izraelskim napadima na istočni Libanon u srijedu ubijeno je osam osoba, a ranjene su tri osobe, izvijestilo je libanonsko ministarstvo zdravstva, nakon još jednog dana granatiranja izraelske vojske koja tvrdi da joj je meta proiranski Hezbolah.

Smoke rises after Israeli strikes on Beirut's southern suburbs, following an escalation between Hezbollah and Israel amid the U.S.-Israeli conflict with Iran
Foto: Khalil Ashawi

Još četiri osobe poginule su u Burj al-Shemaliju na jugu zemlje, a 17 ih je ranjeno u nizu napada na južna predgrađa Bejruta, prema istom izvoru.

Novinari AFP-a izvijestili su o teškom bombardiranju Bejruta.

Iranski mediji prenijeli su u četvrtak priopćenje Revolucionarne garde prema kojemu je Iran proveo zajedničku i integriranu operaciju zračnih napada sa svojim libanonskim saveznikom Hezbolahom protiv Izraela.

"Zajednička i integrirana operacija gardijskog korpusa i libanonskog otpora" sastojala se od "kontinuirane vatre projektila tijekom pet sati" koje su ispaljivali gardisti te dronova i projektila Hezbolaha na "više od 50 ciljeva" na izraelskom teritoriju, navodi se u priopćenju koje su prenijele novinske agencije Fars i Tasnim.

Koordinirani napadi bili su usmjereni na izraelske vojne baze u Haifi na sjeveru, Tel Avivu i Beer Shevi na jugu, priopćila je iranska vojska.

Smoke rises after Israeli strikes on Beirut's southern suburbs, following an escalation between Hezbollah and Israel amid the U.S.-Israeli conflict with Iran
Foto: Khalil Ashawi

Revolucionarna garda ciljala je i američke baze u Al-Kharju u Saudijskoj Arabiji i Al-Azraqu u Jordanu. U Saudijskoj Arabiji izdana su upozorenja, ali nije prijavljena nikakva šteta, prema dopisnicima AFP-a, dok Jordan nije izvijestio o napadima na svom teritoriju.

Ranije u srijedu, Izrael je ciljao gusto naseljeno područje u srcu libanonske prijestolnice, desetog dana rata s Hezbolahom u kojem je poginulo više od 600 ljudi, a stotine tisuća raseljeno.

Libanon je uvučen u rat na Bliskom istoku 2. ožujka kada je proiranski Hezbolah iz solidarnosti s Iranom počeo s napadima na Izrael.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je u srijedu navečer Izrael i Hezbolah da prekinu napade nakon što je razgovarao sa svojim libanonskim kolegom Josephom Aounom.

"Hezbolah je napravio veliku pogrešku prisiljavajući Libanon na sukob s Izraelom. Mora odmah prekinuti svoje napade. Sa svoje strane, Izrael mora jasno odustati od kopnene ofenzive u Libanonu", napisao je Macron na X-u.

