Izrael napada Teheran i Bejrut, Revolucionarna garda i Hezbolah zajednički uzvratili

Izraelska vojska objavila je u četvrtak da je pokrenula napade "velikih razmjera" na Teheran i na južna predgrađa Bejruta, dok su Iranska revolucionarna garda i Hezbolah priopćili da su zajedničkim snagama izveli zračne napade na Izrael. "Izraelska vojska započela je val velikih napada u Teheranu", objavila je vojska na Telegramu.

Ranije je glasnogovornik izraelske vojske, pukovnik Avichay Adraee rekao da će "uskoro djelovati znatnom silom" protiv proiranskog libanonskog pokreta.

U izraelskim napadima na istočni Libanon u srijedu ubijeno je osam osoba, a ranjene su tri osobe, izvijestilo je libanonsko ministarstvo zdravstva, nakon još jednog dana granatiranja izraelske vojske koja tvrdi da joj je meta proiranski Hezbolah.

Foto: Khalil Ashawi

Još četiri osobe poginule su u Burj al-Shemaliju na jugu zemlje, a 17 ih je ranjeno u nizu napada na južna predgrađa Bejruta, prema istom izvoru.

Novinari AFP-a izvijestili su o teškom bombardiranju Bejruta.

Iranski mediji prenijeli su u četvrtak priopćenje Revolucionarne garde prema kojemu je Iran proveo zajedničku i integriranu operaciju zračnih napada sa svojim libanonskim saveznikom Hezbolahom protiv Izraela.

"Zajednička i integrirana operacija gardijskog korpusa i libanonskog otpora" sastojala se od "kontinuirane vatre projektila tijekom pet sati" koje su ispaljivali gardisti te dronova i projektila Hezbolaha na "više od 50 ciljeva" na izraelskom teritoriju, navodi se u priopćenju koje su prenijele novinske agencije Fars i Tasnim.

Koordinirani napadi bili su usmjereni na izraelske vojne baze u Haifi na sjeveru, Tel Avivu i Beer Shevi na jugu, priopćila je iranska vojska.

Foto: Khalil Ashawi

Revolucionarna garda ciljala je i američke baze u Al-Kharju u Saudijskoj Arabiji i Al-Azraqu u Jordanu. U Saudijskoj Arabiji izdana su upozorenja, ali nije prijavljena nikakva šteta, prema dopisnicima AFP-a, dok Jordan nije izvijestio o napadima na svom teritoriju.

Ranije u srijedu, Izrael je ciljao gusto naseljeno područje u srcu libanonske prijestolnice, desetog dana rata s Hezbolahom u kojem je poginulo više od 600 ljudi, a stotine tisuća raseljeno.

Libanon je uvučen u rat na Bliskom istoku 2. ožujka kada je proiranski Hezbolah iz solidarnosti s Iranom počeo s napadima na Izrael.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je u srijedu navečer Izrael i Hezbolah da prekinu napade nakon što je razgovarao sa svojim libanonskim kolegom Josephom Aounom.

"Hezbolah je napravio veliku pogrešku prisiljavajući Libanon na sukob s Izraelom. Mora odmah prekinuti svoje napade. Sa svoje strane, Izrael mora jasno odustati od kopnene ofenzive u Libanonu", napisao je Macron na X-u.