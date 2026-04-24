VIŠE OD MILIJUN POTPISA Građani EU traže raskid sporazuma s Izraelom!

Inicijativa nazvana „Pravda za Palestinu“ pokrenuta je u siječnju te je od tada skupila 1,1 milijun online potpisa, od čega 2140 u Hrvatskoj, podatak je objavljen u četvrtak na stranici EU-a. „Inicijativu smo pokrenuli kao odgovor na stalni, uživo prenošeni genocid u Gazi, koji provodi Izrael uz financijsku i političku potporu EU-a“, rekla je predstavnica inicijative Tamam Abusalama za Hinu.

Ta 32-godišnja državljanka Belgije rođena je u Pojasu Gaze gdje su joj, kaže, ubijeni brojni članovi obitelji. Stotine tisuća prosvjednika su dvije godine zaredom izlazile na ulice europskih gradova zahtijevajući „kraj suučesništva EU-a“.

„Unatoč tome, europski čelnici, uključujući predsjednicu Europske komisije, ponudili su malo više od izraza zabrinutosti i osude, na kraju idući toliko daleko da su privremeno zaustavili rasprave o sankcijama“, rekla je Abusalama.

Europska komisija je obavezna razmotriti svaki prijedlog za koji joj stigne 1 milijun potpisa, prikupljenih iz svih 27 zemalja EU-a. Od kada je to pravilo uvedeno 2012., zbog Lisabonske povelje, građani su pokrenuli 127 raznih inicijativa, ali samo 15 ih je donijelo 1 milijun potpisa.

Vlade Španjolske, Slovenije i Irske su stoga u utorak zatražile na sastanku ministara vanjskih poslova suspenziju sporazuma s Izraelom, koji je temelj trgovinskih odnosa, ali to su blokirale zemlje poput Njemačke, Italije i Hrvatske.

Upravo zbog ovakvog stava pojedinih zemalja i dužnosnika u Bruxellesu, građani EU-a su se okupili prošli mjesec pod novom inicijativom nazvanom "Stop dvostrukim standardima". Nezadovoljni su što EU ne tretira jednako vojne napade Izraela i SAD-a na druge zemlje na isti način kao što tretira Rusiju.

„Tražimo zakon koji bi osigurao da sve zemlje budu jednako tretirane kada krše ljudska prava“, izjavila je Faryda Hussein tijekom predstavljanja inicijative u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru (EGSO), savjetodavnoj instituciji EU-a. Hussein, državljanka Nizozemske zaposlena u javnom sektoru, objavila je izjave Ursule von der Leyen u kojima je predsjednice Europske komisije „različito tretirala počinjenje ratnih zločina“.

Von der Leyen je bila poručila da su „ruski napadi na civilnu strukturu ratni zločin, a prekid vode, struje i grijanja stanovništvu čisti teror“. U slučaju Izraela, koji je izvjestiteljica UN-a optužila za provođenje genocida u Gazi, Von der Leyen je navela „da bi trebala biti preispitana odluka izraelske vlade o širenju vojnih operacija u Gazi“.

U početnom priopćenju je prozvala „ubilački iranski režim“, ali nije bila osudila kršenje međunarodnog prava u slučaju napada Izraela i SAD-a na Iran, kao niti pogibiju iranskih učenica u bombardiranoj školi.

„Europska komisija (izvršno tijelo EU-a) bi trebala biti zakonski obvezana tretirati treće zemlje prema istim standardima“, napomenula je Hussein. „Ne smije biti dvostrukih standarda kada je riječ o ljudskim pravima jer ona nisu politička ljevica ni desnica“, rekla je.

Ova inicijativa, koja skuplja potpise putem internetske stranice, zasad ima 2851 potpis. Rok za prikupljanje milijun potpisa je godina dana.

„Uvjereni smo da ćemo ih imati toliko jer vidimo da su ljudi diljem Europe ogorčeni“, kaže Hussein.

Inicijativu je pokrenula zajedno s građanima iz nekoliko EU zemalja, koje je upoznala na društvenim mrežama, a prošli mjesec prvi put susrela uživo u Bruxellesu.

Izrael je pozive na raskidanje sporazuma s EU-om nazvao antisemitizmom. Posebno se obrušio na vladu u Madridu kojoj je poručio da neće slušati lekcije od zemlje koja podržava nedemokratske režime u Turskoj i Venezueli.

Erika Paulinova, koordinatorica Europske građanske inicijative, programa u EGSO-u, putem kojeg građani mogu prikupljati potpise kaže da geopolitika brine stanovnike EU-a.

"Ranije smo dobivali inicijative za zaštitu životinja ili prava potrošača, a sada smo dobili tri geopolitičke", izjavila je. "Sadašnja situacija u svijetu definitivno brine Europljane", dodala je.

Europski povjerenik Maroš Šefčovič, zadužen za odnose među institucijama i transparentnost, rekao je prošli mjesec da je Europska komisija otvorena za raspravu. "Hvala vam na inicijativama", izjavio je u obraćanju skupinama građana koje su u Bruxellesu predstavile inicijative. "Ovo su turbulentna vremena, a pokušaj prikupljanja milijun potpisa predstavlja veliki napor“, zaključio je.