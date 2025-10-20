Obavijesti

News

Komentari 0
TIJELO PREDANO VOJSCI

Izrael preuzeo tijelo još jednog taoca, vraćeno ih ukupno 13...

Piše hina,
Čitanje članka: < 1 min
Izrael preuzeo tijelo još jednog taoca, vraćeno ih ukupno 13...
Foto: AMIR COHEN/REUTERS

Izrael je "putem Crvenog križa primio lijes nestalog taoca koji je predan vojsci i Shin Betu (izraelskoj domaćoj obavještajnoj službi) u Pojasu Gaze", navodi se u priopćenju ureda premijera.

Izrael je u ponedjeljak navečer objavio da je putem Crvenog križa preuzeo tijelo još jednog taoca koje je Hamas držao u Pojasu Gaze, trinaesto koje je Hamas vratio prema sporazumu o prekidu vatre koji je na snazi ​​na palestinskom teritoriju.

Izrael je "putem Crvenog križa primio lijes nestalog taoca koji je predan vojsci i Shin Betu (izraelskoj domaćoj obavještajnoj službi) u Pojasu Gaze", navodi se u priopćenju ureda premijera.

OGLASILA SE BIJELA KUĆA Trump: Imamo dogovor s Hamasom. Bit će iskorijenjeni ako ne budu poštivali sporazum
Trump: Imamo dogovor s Hamasom. Bit će iskorijenjeni ako ne budu poštivali sporazum

Tijelo će biti vraćeno u Izrael i prebačeno u forenzički centar radi identifikacije, dodaje se.

Prije ove primopredaje, Hamas je vratio 12 posmrtnih ostataka talaca otetih 7. listopada 2023. tijekom napada koji su Hamas i njegovi saveznici izveli u Izraelu, od 28 tijela koja je još držao i obvezao se vratiti Izraelu kao dio sporazuma o prekidu vatre.

PREKRŠENO PRIMIRJE Izrael: 'Započeli smo niz udara na terorističke ciljeve u Gazi!'
Izrael: 'Započeli smo niz udara na terorističke ciljeve u Gazi!'

Prema sporazumu, Hamas je trebao vratiti ova tijela - uključujući i tijelo vojnika ubijenog 2014. tijekom prethodnog rata u Gazi - do 13. listopada, ali tvrdi da mu je potrebna oprema i više vremena.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Skandalozno vjenčanje u Iranu: 'Nameću hidžab i siromaštvo narodu, a pogledajte mu kćer!'
GOLO LICEMJERJE IRANSKE ELITE

Skandalozno vjenčanje u Iranu: 'Nameću hidžab i siromaštvo narodu, a pogledajte mu kćer!'

Dok se moralna policija vraća na ulice kako bi provodila stroge zakone o hidžabu, a milijuni Iranaca tonu u siromaštvo, snimka vjenčanice bez naramenica i skupocjene proslave postala je bolan simbol licemjerja
Kalvarija Slavonca koji je okupio zvijezde Hollywooda: 'S 10 godina skupljao sam leševe'
RATNA ISPOVIJEST '260 DANA'

Kalvarija Slavonca koji je okupio zvijezde Hollywooda: 'S 10 godina skupljao sam leševe'

Marijan Gubina je 1991. kao dječak završio u logoru u Dalju. Prema njegovoj knjizi snimljen je film u kojemu glume holivudske legende Armand Assante i Tim Roth
Sve o blagu ukradenom u Louvreu: Lopovi nakit mogu vrlo brzo rastaliti. Nešto im i ispalo
POVIJESNO BLAGO

Sve o blagu ukradenom u Louvreu: Lopovi nakit mogu vrlo brzo rastaliti. Nešto im i ispalo

Iz muzeja Louvre u Parizu lopovi su odnijeli osam komada nakita koji ima na tisuće dijamanata i dragoga kamenja. Istražitelji vode utrku s vremenom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025