Obavijesti

News

Komentari 0
NI PRIMIRJE NE SMIRUJE

Izrael prijetio 'punom silom' u Libanonu zbog ugroze vojnika

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Marko Djurica

Ministar obrane poručio da će vojska djelovati bez zadrške ako bude prijetnji, već ruše kuće uz granicu

Izraelski ministar obrane Israel Katz u nedjelju je rekao kako je vojska dobila naredbu da, unatoč primirju, upotrijebi "punu silu" u Libanonu budu li izraelske trupe izložene "bilo kakvoj prijetnji". Nakon više od mjesec i pol rata između Izraela i proiranskog pokreta Hezbolaha, u petak je stupilo na snagu desetodnevno primirje. No obje se strane od tada međusobno optužuju za njegovo kršenje. "Premijer Benjamin Netanyahu i ja naložili smo Izraelskim obrambenim snagama da djeluju punom silom i na kopnu i u zraku, i tijekom primirja, a sve da bi se naši vojnici u Libanonu zaštitili od bilo kakve prijetnje", rekao je Katz na događaju na okupiranoj Zapadnoj obali.

Dodao je da je vojsci naređeno i da sruši svaku građevinu ili cestu koja je "minirana" ili predstavlja prijetnju vojnicima.

RASTE NAPETOST Nova podjela Libanona: Izrael uveo tri zone, moguća okupacija
Nova podjela Libanona: Izrael uveo tri zone, moguća okupacija

Cilj je "uništiti kuće u selima blizu granice koje su u svakom pogledu služile kao terorističke ispostave Hezbolaha i prijetile izraelskim zajednicama".

Vojska je objavila da je u petak u južnome Libanonu smrtno stradao izraelski vojnik u trenutku kad je ušao u zgradu koja je bila minirana. Katz je više puta upozorio da će Izrael srušiti kuće uz granicu kako bi uspostavio sigurnu zonu u južnom Libanonu.

U subotu su izraelske snage obavile rušenja u gradu Bint Jbeilu, poprištu žestokih borbi s Hezbolahom prije primirja.

Opći cilj kampanje u Libanonu je razoružanje Hezbolaha i uklanjanje prijetnje zajednicama u sjevernom Izraelu", dodao je ministar.

EVO KOJI SU Hezbolah: Ovo je pet uvjeta za dugotrajno primirje s Izraelom
Hezbolah: Ovo je pet uvjeta za dugotrajno primirje s Izraelom

"Nastavi li libanonska vlada zanemarivati ​​svoje obveze, Izraelske obrambene snage nastavit će vojne akcije", kazao je.

Libanon je uvučen u rat na Bliskom istoku 2. ožujka, kad je Hezbolah napao Izrael kao odmazdu za izraelsko-američku ofenzivu protiv Irana. Izrael je odgovorio masovnim zračnim napadima po Libanonu i invazijom na južni dio zemlje.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
KUĆA PUNA LJUBAVI 'Udomili smo 4 anđela, imamo biološku kćer, a uskoro nam stiže i sin!'
SREĆA U OPRTLJU

KUĆA PUNA LJUBAVI 'Udomili smo 4 anđela, imamo biološku kćer, a uskoro nam stiže i sin!'

Andrea (39) i Marko (44) Đaković udomili su četvero djece. Imaju i biološku kćer, a uskoro dolazi i sin. 'Udomiteljstvo je poziv', kažu nam
Stiže promjena vremena i naglo zahladnjenje: Upalili su alarme za više regija, evo što nas čeka
NAKON SUNCA - KIŠA

Stiže promjena vremena i naglo zahladnjenje: Upalili su alarme za više regija, evo što nas čeka

Sa sjeverozapada u nedjelju potkraj dana stiže hladna fronta
Ništa se ne mijenja: Magyaru ne damo 270 milijuna eura. Magyar nama ne da Hernadija
PROROČANSTVO O MAĐARIMA

Ništa se ne mijenja: Magyaru ne damo 270 milijuna eura. Magyar nama ne da Hernadija

NOVI EXPRESS Teško da će mađarski sudovi ponovno odlučivati o izručenju zbog mita, a i Magyar u svojim izjavama očito u prvi plan stavlja hrvatski dug od 270 milijuna dolara

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026