Izrael prijetio 'punom silom' u Libanonu zbog ugroze vojnika

Izraelski ministar obrane Israel Katz u nedjelju je rekao kako je vojska dobila naredbu da, unatoč primirju, upotrijebi "punu silu" u Libanonu budu li izraelske trupe izložene "bilo kakvoj prijetnji". Nakon više od mjesec i pol rata između Izraela i proiranskog pokreta Hezbolaha, u petak je stupilo na snagu desetodnevno primirje. No obje se strane od tada međusobno optužuju za njegovo kršenje. "Premijer Benjamin Netanyahu i ja naložili smo Izraelskim obrambenim snagama da djeluju punom silom i na kopnu i u zraku, i tijekom primirja, a sve da bi se naši vojnici u Libanonu zaštitili od bilo kakve prijetnje", rekao je Katz na događaju na okupiranoj Zapadnoj obali.

Dodao je da je vojsci naređeno i da sruši svaku građevinu ili cestu koja je "minirana" ili predstavlja prijetnju vojnicima.

Cilj je "uništiti kuće u selima blizu granice koje su u svakom pogledu služile kao terorističke ispostave Hezbolaha i prijetile izraelskim zajednicama".

Vojska je objavila da je u petak u južnome Libanonu smrtno stradao izraelski vojnik u trenutku kad je ušao u zgradu koja je bila minirana. Katz je više puta upozorio da će Izrael srušiti kuće uz granicu kako bi uspostavio sigurnu zonu u južnom Libanonu.

U subotu su izraelske snage obavile rušenja u gradu Bint Jbeilu, poprištu žestokih borbi s Hezbolahom prije primirja.

Opći cilj kampanje u Libanonu je razoružanje Hezbolaha i uklanjanje prijetnje zajednicama u sjevernom Izraelu", dodao je ministar.

"Nastavi li libanonska vlada zanemarivati ​​svoje obveze, Izraelske obrambene snage nastavit će vojne akcije", kazao je.

Libanon je uvučen u rat na Bliskom istoku 2. ožujka, kad je Hezbolah napao Izrael kao odmazdu za izraelsko-američku ofenzivu protiv Irana. Izrael je odgovorio masovnim zračnim napadima po Libanonu i invazijom na južni dio zemlje.