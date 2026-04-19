Nova podjela Libanona: Izrael uveo tri zone, moguća okupacija

Izrael je, nakon primirja postignutog s libanonskom vladom podijelio dio južnog Libanona koji je pod njegovom kontrolom na tri zone, izvijestili su u nedjelju izraelski mediji. Takozvana crvena linija odnosi se na prvi red sela smještenih izravno na izraelsko-libanonskoj granici, piše izraelski list Yedioth Ahronoth. Većina zgrada je ondje već uništena i na tome području više nema boraca libanonske milicije Hezbolaha koju podržava Iran, prenosi list. Na nekim su mjestima izraelske kopnene trupe zauzele fiksne položaje. Vojska nije odgovorila na molbu da prokomentira te informacije.

Kopnene vojne snage u zoni širine do 10 kilometara

"Žuta linija" proteže se šest do 10 kilometara od granice, objavio je list. Izrael je i u Pojasu Gaze uspostavio koncept "žute linije", čija je polovina i dalje pod njegovom okupacijom od primirja u listopadu 2025.

U ovoj zoni Libanona, u kojoj se nalaze deseci sela, navodno je cilj vojske spriječiti granatiranje sjevernog Izraela, uglavnom raketama.

Izraelske kopnene vojne snage i dalje su raspoređene u ovoj zoni i ondje se i dalje događaju izolirani sukobi, među ostalima i oko uporišta Hezbolaha, Bint Jbeila, piše list.

Treća linija prostire se do rijeke Litani, koja se nalazi oko 30 kilometara od granice. U tome području vojska želi provesti svoju kontrolu prvenstveno putem "oružja, projektila vojne sile i promatračkih mjesta", piše Yedioth Ahronoth.

Netanyahu najavio tampon zonu

Kada je u četvrtak najavio desetodnevno primirje s Libanonom, izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da bi izraelska vojska trebala ostati u "pojačanoj sigurnosnoj zoni" u južnom Libanonu.

Ta se zona proteže od Sredozemnog mora do sirijske granice i široka je oko 10 kilometara. Namijenjena je zaštiti gradova sjevernog Izraela od napada Hezbolaha.

Istodobno je u Libanonu prisutna zabrinutost zbog potencijalne trajne izraelske okupacije juga.

Nakon prvoga libanonskog rata 1982. Izrael je uspostavio takozvanu sigurnosnu zonu u južnom Libanonu. Posljednji izraelski vojnici odande su se povukli tek 2000. godine nakon pretrpljenih gubitaka.

Invazija 1982. godine i naknadna okupacija, čiji je cilj bio spriječiti granatiranje sjevernog Izraela, znatno je pridonijela formiranju Hezbolaha.