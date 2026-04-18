Hezbolah: Ovo je pet uvjeta za dugotrajno primirje s Izraelom

Glavni tajnik Hezbolaha, Naim Qassem, predstavio je pet ključnih uvjeta koji, prema njegovim riječima, moraju biti ispunjeni za postizanje dugotrajnog mira između Izraela i Libanona. U izjavi koju su prenijeli lokalni mediji, naglasio je kako bi ovi zahtjevi trebali činiti temelj svakog budućeg mirovnog sporazuma nakon što je krajem studenog na snagu stupilo krhko primirje kojim je okončano više od 14 mjeseci teških sukoba.

Ljudi se vraćaju u libanonski Kasmiju nakon primirja s Izraelom

Qassem je precizirao da je prvi i temeljni uvjet potpuni i trajni prekid svih oblika izraelske agresije na cijelom teritoriju Libanona, što uključuje zračni, kopneni i morski prostor. Drugi zahtjev je potpuno povlačenje izraelskih snaga sa svih okupiranih libanonskih teritorija, uključujući i sporna područja poput farmi Shebaa, do međunarodno priznatih granica. Kao treću točku, Hezbolah traži oslobađanje svih libanonskih zatvorenika koji se nalaze u izraelskim zatvorima.

Četvrti uvjet odnosi se na omogućavanje sigurnog povratka svih raseljenih stanovnika u njihova sela i gradove uz granicu, nakon razornog sukoba koji je doveo do više od milijun raseljenih i gotovo četiri tisuće poginulih samo na libanonskoj strani. Posljednji, peti uvjet jest pokretanje sveobuhvatne obnove uništene infrastrukture uz preuzimanje nacionalne odgovornosti te snažnu arapsku i međunarodnu potporu.

Unatoč postavljanju temelja za potencijalni mir, Qassem je izrazio duboko nepovjerenje prema Izraelu i jasno poručio da primirje ovisi o ponašanju druge strane. Komentirajući nedavno uspostavljeni prekid vatre, koji je dogovoren uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država i Francuske, odbacio je američke dokumente kao one koji "nemaju nikakvu praktičnu važnost" i predstavljaju "uvredu za Libanon".

​- Budući da ne vjerujemo ovom neprijatelju, borci otpora ostat će na terenu s prstima na okidaču i odgovorit će na svako kršenje razmjerno. Ne postoji primirje samo s jedne strane, ono se mora poštovati s obje strane - poručio je Qassem.

Čelnik Hezbolaha istovremeno je naglasio kako je njegova organizacija "u potpunosti otvorena za najvišu razinu suradnje" s libanonskim vlastima i usmjerena na "okretanje nove stranice" unutar zemlje.