Obavijesti

News

Komentari 2
META SU BRODOVI

Izrael prvi puta izveo zračne napade na sjever Irana

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Izrael prvi puta izveo zračne napade na sjever Irana
Foto: Ronen Zvulun

Izraelske obrambene snage (IDF) rekle su u srijedu da su prvi puta od početka rata 28. veljače izvele zračne napade na sjever Irana

Iranske agencije Isna i Tasnim navode da je u srijedu navečer došlo do napada na lučki grad Bandar Azali na obali Kaspijskog jezera. "Izraelske zračne snage, djelujući na temelju informacija vojne obavještajne službe i mornarice, prvi put su započele napade na ciljeve na sjeveru Irana" od početka rata koji je 28. ožujka pokrenuo američko-izraelski napad na Islamsku Republiku, priopćila je vojska.

Po izraelskim medijima, meta napada bili su iranski ratni brodovi.

Libanonski Hezbolah također je u srijedu prvi puta gađao južni Izrael. Sirene su se u srijedu navečer oglasile u izraelskim mjestima blizu Pojasa Gaze i u gradu Ashkelonu.

Izraelska vojska potvrdila je da je Hezbolah odgovoran za napade.

Hezbolah je u srijedu navečer također ispalio projektile na sjeverni Izrael, koji graniči s Libanonom, a jedna se eksplozija mogla čuti i u obalnom gradu Tel Avivu.

Zasad nema izvješća o šteti ili poginulima.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026