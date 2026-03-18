Izraelske obrambene snage (IDF) rekle su u srijedu da su prvi puta od početka rata 28. veljače izvele zračne napade na sjever Irana
Izrael prvi puta izveo zračne napade na sjever Irana
Iranske agencije Isna i Tasnim navode da je u srijedu navečer došlo do napada na lučki grad Bandar Azali na obali Kaspijskog jezera. "Izraelske zračne snage, djelujući na temelju informacija vojne obavještajne službe i mornarice, prvi put su započele napade na ciljeve na sjeveru Irana" od početka rata koji je 28. ožujka pokrenuo američko-izraelski napad na Islamsku Republiku, priopćila je vojska.
Po izraelskim medijima, meta napada bili su iranski ratni brodovi.
Libanonski Hezbolah također je u srijedu prvi puta gađao južni Izrael. Sirene su se u srijedu navečer oglasile u izraelskim mjestima blizu Pojasa Gaze i u gradu Ashkelonu.
Izraelska vojska potvrdila je da je Hezbolah odgovoran za napade.
Hezbolah je u srijedu navečer također ispalio projektile na sjeverni Izrael, koji graniči s Libanonom, a jedna se eksplozija mogla čuti i u obalnom gradu Tel Avivu.
Zasad nema izvješća o šteti ili poginulima.
