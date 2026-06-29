Izrael raznio tunel Hezbolaha pun oružja u južnom Libanonu: SAD je unaprijed znao za napad!

Izraelska vojska uništila je u selu na jugu Libanona podzemnu infrastrukturu kojom se koristila libanonska militantna skupina Hezbolah, objavili su u nedjelju u zajedničkoj izjavi izraelski premijer benjamin Netanyahu i ministar obrane Israel Katz. Sjedinjene Američke Države unaprijed su obaviještene o napadu na 200 metara dugačak tunel u gradiću Majdal Zoun, stoji u izjavi dvojice izraelskih dužnosnika.

Prema izraelskoj izjavi, u tunelu su se nalazile stotine komada oružja i raketnih bacača.

Napad je uslijedio tek nekoliko sati nakon što je izraelska vojska objavila da je u području grada Nabatieha u južnom Libanonu izvršila napad na naoružane pripadnike Hezbolaha te pogodila raketni bacač.

Prema sigurnosnom sporazumu koji su Izrael i Libanon postigli u petak uz posredovanje SAD-a, Izrael bi se trebao postupno povući iz nekih dijelova južnog Libanona, uz raspoređivanje libanonske vojske. Istovremeno bi izraelskim snagama bilo bi dozvoljeno da se zasad zadrže u proširenoj sigurnosnoj zoni.

Čelnik Hezbolaha Naim Kasem odbio je sporazum, opisavši ga kao predaju Izraelu i dodavši da će skupina nastaviti oružani otpor.

Prema Netanyahuovoj izjavi objavljenoj kasno u nedjelju, izraelske snage trebale bi ostati u sigurnosnoj zoni u južnom Libanonu i "nastavit će uništavati terorističku infrastrukturu, uklanjati prijetnje iz sjevernih zajednica te štititi sigurnost izraelskih građana".

Preko milijun Libanonaca protjerano je iz svojih domova u uvjetima sukoba koji se vodi paralelno sa širim iranskim ratom. Hezbollah i Iran navode da je Washington u okviru memoranduma o razumijevanju potpisanom prije dva tjedna, koji bi trebao poslužiti kao okvir za postizanje primirja u širem američkom ratu protiv Irana, obećao okončati i sukobe u Libanonu.