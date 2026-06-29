Obavijesti

News

Komentari 0
OŠTEĆENA INFRASTRUKTURA

Izrael raznio tunel Hezbolaha pun oružja u južnom Libanonu: SAD je unaprijed znao za napad!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Izrael raznio tunel Hezbolaha pun oružja u južnom Libanonu: SAD je unaprijed znao za napad!
Foto: Avi Ohayon

Napad je uslijedio tek nekoliko sati nakon što je izraelska vojska objavila da je u području grada Nabatieha u južnom Libanonu izvršila napad na naoružane pripadnike Hezbolaha te pogodila raketni bacač

Izraelska vojska uništila je u selu na jugu Libanona podzemnu infrastrukturu kojom se koristila libanonska militantna skupina Hezbolah, objavili su u nedjelju u zajedničkoj izjavi izraelski premijer benjamin Netanyahu i ministar obrane Israel Katz. Sjedinjene Američke Države unaprijed su obaviještene o napadu na 200 metara dugačak tunel u gradiću Majdal Zoun, stoji u izjavi dvojice izraelskih dužnosnika.

Prema izraelskoj izjavi, u tunelu su se nalazile stotine komada oružja i raketnih bacača.

Napad je uslijedio tek nekoliko sati nakon što je izraelska vojska objavila da je u području grada Nabatieha u južnom Libanonu izvršila napad na naoružane pripadnike Hezbolaha te pogodila raketni bacač.

Prema sigurnosnom sporazumu koji su Izrael i Libanon postigli u petak uz posredovanje SAD-a, Izrael bi se trebao postupno povući iz nekih dijelova južnog Libanona, uz raspoređivanje libanonske vojske. Istovremeno bi izraelskim snagama bilo bi dozvoljeno da se zasad zadrže u proširenoj sigurnosnoj zoni.

'NE ZNAMO RAZMJERE ŠTETE' Ministar: Izrael oštetio svjetsku baštinu diljem južnog Libanona
Ministar: Izrael oštetio svjetsku baštinu diljem južnog Libanona

Čelnik Hezbolaha Naim Kasem odbio je sporazum, opisavši ga kao predaju Izraelu i dodavši da će skupina nastaviti oružani otpor.

Prema Netanyahuovoj izjavi objavljenoj kasno u nedjelju, izraelske snage trebale bi ostati u sigurnosnoj zoni u južnom Libanonu i "nastavit će uništavati terorističku infrastrukturu, uklanjati prijetnje iz sjevernih zajednica te štititi sigurnost izraelskih građana".

Preko milijun Libanonaca protjerano je iz svojih domova u uvjetima sukoba koji se vodi paralelno sa širim iranskim ratom. Hezbollah i Iran navode da je Washington u okviru memoranduma o razumijevanju potpisanom prije dva tjedna, koji bi trebao poslužiti kao okvir za postizanje primirja u širem američkom ratu protiv Irana, obećao okončati i sukobe u Libanonu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Vuk došao u Zagorje?! Čitatelj 24sata: 'Šeće po gradu'; Općina: 'Ne približavajte mu se'
STRAH U STUBAKIMA

VIDEO Vuk došao u Zagorje?! Čitatelj 24sata: 'Šeće po gradu'; Općina: 'Ne približavajte mu se'

Nakon što je Općina Jakovlje pozvala u petak mještane na pojačan oprez nakon dojave da je na tom području uočena jedinka vuka, građani su sad snimili životinju nalik vuku i u Stubičkim Toplicama
Potres zatresao područje oko Zadra: 'Dva udara za redom'
UZNEMIRILO GRAĐANE

Potres zatresao područje oko Zadra: 'Dva udara za redom'

'Zvuk i malo je treslo', 'Čula se tutnjava', 'Jaka eksplozija', komentiraju građani iz Dalmacije
Autom završili u potoku kod H. Kostajnice. Dječak (3) raznježio sve: 'Tata sad mora kupiti novo'
SPAŠAVALI TRUDNICU I DJECU

Autom završili u potoku kod H. Kostajnice. Dječak (3) raznježio sve: 'Tata sad mora kupiti novo'

U prometnoj je sudjelovala obitelj s dvoje mališana. Ozlijeđeno je dijete i majka, trudnica

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026