Ministar: Izrael oštetio svjetsku baštinu diljem južnog Libanona

Unatoč prekidu vatre koji je stupio na snagu prošlog tjedna, vlasti još nisu u potpunosti upoznate s razmjerima štete jer izraelske snage i dalje okupiraju područje koje se prostire na otprilike 10 kilometara od granice i u koje je Libanoncima onemogućen pristup, rekao je Salame.

Okupirana zona uključuje srednjovjekovni dvorac Beaufort, kao i višestoljetna sela u kojima su živjeli kršćani, šijitski i sunitski muslimani.

Čak su i drevni gradovi izvan područja pogođeni zračnim napadima, uključujući Tir i Nabatije. Bombardiran je i grad Tebnin, zbog čega postoje strahovi da je oštećena i križarska utvrda, kazao je Salame.

- Baštinu ne čine smo rimski i fenički antikviteti. Baština su također povijesne zgrade, arheološka nalazišta i zgrade s kulturnom funkcijom - dodao je.

U odgovoru na pitanja Reutersa, izraelska vojska je rekla da ne nastoji "prouzročiti pretjeranu štetu civilnoj infrastrukturi te napada isključivo iz vojne nužde, vodeći računa o sigurnosti svojih građana", što se odnosilo na stanovnike sjevernog Izraela, koji je napadao Hezbolah.

Vojska je kazala da uzima u obzir postojanje "osjetljivih mjesta" te da primjenjuje "strog proces odobravanja kao što je potrebno". Izrael optužuje Libanon da je u dvorac Beaufort postavio oružje, što libanonske vlasti poriču.

Oštećene drevne ruševine

Suvremeni Libanon leži na raskrsnici civilizacija, uključujući Feničane, Bizantince, mameluke i križare, pri čemu je svako od njih ostavio svoj trag u obliku hramova, dvoraca i mauzoleja.

Gotovo 5000 godina star Tir i njegove rimske ruševine su proizvod te baštine. Utemeljen je kao otočna utvrda, a s kopnom su ga povezale osvajačke snage Aleksandra Velikog.

Preživio je brojne sukobe. Nakon nedavnog rata je većina grada sravnjena sa zemljom, a automobili prekriveni prašinom su parkirani oko stupova podignutih u čast davno zaboravljenih božanstava.

Prepreke postavljene kako bi se drevne ruševine zaštitile od izraelskih napada ili krhotina su uništene usred mjesta koje su trebale štititi.

Zahtjev za većom zaštitom

Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO) je prošlog mjeseca priopćila da je zabrinuta zbog stanja Tira koji se nalazi na Popisu svjetske baštine.

UNESCO je rekao da je "duboko uznemiren" izvješćima o šteti nastaloj na citadeli u južnom gradu Šama i borbama kod dvorca Beaufort te da osuđuje "nezakonite napade na kulturna dobra".

Agencija je sličnu zabrinutost izrazila u ožujku glede sudbine povijesnih mjesta u Iranu.

Kada se izraelsko bombardiranje proširilo na ruševine Tira, Salame je od UNESCO-a zatražio da ga reklasificira kao ugroženu lokaciju, što bi aktiviralo veću odgovornost agencije i međunarodne zajednice za zaštitu mjesta, no to dosad nije učinjeno.

Izraelski ministar obrane Israel Katz je kazao ranije tijekom rata, koji se odvijao paralelno s američko-izraelskim ratom protiv Irana, da će Izrael uništiti sve kuće uzduž libanonske granice s Izraelom.

Salame je rekao da se boji da će izraelska kampanja trajno izbrisati više stoljeća libanonske povijesti.

- Postoji nešto sustavno: sustavno uništenje sela, zaselaka i cijelih gradova - upozorio je Salame.