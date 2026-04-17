RAT NIJE GOTOV

Izrael šalje novo upozorenje Libanonu: Moguće evakuacije

Piše HINA,
Ministar obrane poručio da operacija protiv Hezbolaha traje i dalje, civili bi se mogli ponovno evakuirati

Izraelski ministar obrane Israel Katz izjavio je u petak da vojna operacija u Libanonu "nije završena", nekoliko sati nakon što je stupilo na snagu desetodnevno primirje, upozoravajući da će se libanonski civili koji se vraćaju na jug možda ponovno morati evakuirati „Manevri na terenu u Libanonu i udari protiv Hezbolaha omogućili su postizanje brojnih ciljeva“, ali operacija nije „završena“, rekao je ministar u snimljenoj izjavi. „Sigurnosna zona je očišćena od boraca i oružja, nema stanovnika i nastavit će se uklanjanje terorističke infrastrukture, uključujući uništavanje kuća u selima na prvim linijama koja su de facto postala terorističke utvrde“, dodao je.

Prema uvjetima primirja, Izrael zadržava pravo da nastavi ciljati Hezbolah kako bi spriječio „planirane, neposredne ili tekuće“ napade i zadržat će sigurnosnu zonu od deset kilometara duž libanonske strane granice.

Katz je izjavio da je ta zona, koju Izrael naziva „protutenkovska linija“ jer odgovara dometu protutenkovske rakete, „očišćena od terorista i oružja“.

Misija osiguravanja ostatka sigurnosne zone do rijeke Litani bit će provedena "ili diplomacijom, ili ponovnim vojnim djelovanjem", izjavio je ministar.

"Ako se borbe ponovno nastave, stanovnici koji se vraćaju u sigurnosnu zonu morat će biti evakuirani kako bi se omogućilo dovršavanje misije", dodao je.

