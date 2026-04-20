IZRAEL JE TOLERANTAN

Izrael se ispričao zbog uništavanja kipa Isusa Krista

Piše Filip Sulimanec,
Izrael se ispričao zbog uništavanja kipa Isusa Krista
Ispričavamo se zbog ovog incidenta i svim kršćanima čije su osjećaje povrijedili, objavio je ministar vanjskih poslova Gideon Sa’ar.

Ministar vanjskih poslova Gideon Sa’ar naziva oštećenje kipa Isusa Krista od strane vojnika IDF-a u južnom Libanonu “sramotnim činom” te se ispričava zbog incidenta.

Slika koju je jučer na društvenim mrežama objavio libanonski novinar, a koju je potvrdio IDF, prikazuje vojnika kako čekićem razbija kip Isusa.

NA JUGU LIBANONA Izraelski vojnik uništio Isusov kip! IDF: 'To je ozbiljan incident'
Izraelski vojnik uništio Isusov kip! IDF: 'To je ozbiljan incident'

 - Uništavanje kršćanskog vjerskog simbola od strane vojnika IDF-a u južnom Libanonu ozbiljan je i sramotan čin. Pohvaljujem IDF zbog priopćenja, osude incidenta i pokretanja istrage o slučaju - napisao je Sa’ar na platformi X.

 - Siguran sam da će biti poduzete potrebne stroge mjere protiv onoga tko je počinio ovaj ružni čin. Ovaj sramotni postupak potpuno je suprotan našim vrijednostima. Izrael je država koja poštuje različite religije i njihove svete simbole te njeguje toleranciju i međuvjersko poštovanje. Ispričavamo se zbog ovog incidenta i svim kršćanima čije su osjećaje povrijedili - dodao je.

FOTO Pogledajte što stiže prema Hrvatskoj: Temperature naglo padaju, na snazi više alarma!
EVO ŠTO NAS ČEKA

FOTO Pogledajte što stiže prema Hrvatskoj: Temperature naglo padaju, na snazi više alarma!

Prema večeri oborine će biti sve češće i u središnjim krajevima, a tijekom noći proširit će se i na ostatak zemlje
Hitna u Srbiji prevozila bebu u inkubatoru u bolnicu. Imali su težak sudar, beba je poginula...
UŽAS U SUSJEDSTVU

Hitna u Srbiji prevozila bebu u inkubatoru u bolnicu. Imali su težak sudar, beba je poginula...

Novorođenče je bilo u teškom zdravstvenom stanju te je hitno upućeno na daljnje liječenje. U nesreći je sudjelovalo upravo vozilo Hitne pomoći koje je prevozilo dijete
Macronov novi plan: Stižu li Rafalei s nuklearnim projektilima na naše aerodrome
ATOMSKA SENZACIJA!

Macronov novi plan: Stižu li Rafalei s nuklearnim projektilima na naše aerodrome

NOVI EXPRESS Macronova nova doktrina želi povećati preživljavanje nuklearnih zračnih snaga disperzijom zrakoplova (s nuklearnim naoružanjem) po različitim točkama u Europi, spominje se i Hrvatska...

