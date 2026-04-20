Izrael se ispričao zbog uništavanja kipa Isusa Krista

Ministar vanjskih poslova Gideon Sa’ar naziva oštećenje kipa Isusa Krista od strane vojnika IDF-a u južnom Libanonu “sramotnim činom” te se ispričava zbog incidenta.

Slika koju je jučer na društvenim mrežama objavio libanonski novinar, a koju je potvrdio IDF, prikazuje vojnika kako čekićem razbija kip Isusa.

- Uništavanje kršćanskog vjerskog simbola od strane vojnika IDF-a u južnom Libanonu ozbiljan je i sramotan čin. Pohvaljujem IDF zbog priopćenja, osude incidenta i pokretanja istrage o slučaju - napisao je Sa’ar na platformi X.

- Siguran sam da će biti poduzete potrebne stroge mjere protiv onoga tko je počinio ovaj ružni čin. Ovaj sramotni postupak potpuno je suprotan našim vrijednostima. Izrael je država koja poštuje različite religije i njihove svete simbole te njeguje toleranciju i međuvjersko poštovanje. Ispričavamo se zbog ovog incidenta i svim kršćanima čije su osjećaje povrijedili - dodao je.