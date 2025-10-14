Obavijesti

Izrael smanjuje dotok pomoći u Gazu jer Hamas oteže s taocima

Izrael smanjuje dotok pomoći u Gazu jer Hamas oteže s taocima
UN je potvrdio da je došlo do drastičnog smanjenja kamionskog prometa i zabrane goriva, a raste bijes zbog predaje nekoliko tijela talaca

Izrael je rekao Ujedinjenim narodima da će od srijede dopuštati ulazak samo 300 kamiona pomoći u Pojas Gaze, tek polovicu dogovorenog broja, kao i da neće biti dopušten ulazak goriva ili plina u enklavu osim za specifične potrebe vezane uz humanitarnu infrastrukturu, prema dopisu koji je vidio Reuters, a čiji je primitak potvrdio UN.

Olga Cherevko, glasnogovornica Ureda UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova u Gazi, potvrdila je da su primili dopis COGAT-a, ogranka izraelske vojske koji nadzire ulau pomoći u Gazu.

COGAT je u petak priopćio da očekuje da će oko 600 kamiona svakodnevno ulaziti u Gazu tijekom primirja. No, COGAT je u bilješci naveo da je došlo do smanjenja tog broja jer je "Hamas prekršio sporazum o oslobađanju tijela talaca".

Hamas je u ponedjeljak Izraelu predao tijela četvero od ukupno 28 mrtvih talaca preko Međunarodni odbor Crvenog križa (ICRC). Gnjev i frustracija u Izraelu rastu zbog predaje samo nekoliko tijela, za koje je vojska u utorak rekla da su identificirana.

Dužnosnik uključen u operaciju rekao je Reutersu da je Hamas obavijestio posrednike da će u utorak u 22 sata po lokalnom vremenu početi s predajom Izraelu posmrtne ostatke još četvero talaca.

(ICRC) je ranije u utorak procijenio da bi predaja tijela mogla potrajati danima ili tjednima.

S obzirom na uništenje zgrada i infrastrukture u priobalnoj enklavi, ponekad je teško locirati posmrtne ostatke, kazao je glasnogovornik ICRC-a Christian Cardon u Ženevi, prenijela je agencija dpa.

Ne može se isključiti mogućnost da neka tijela možda nikada neće biti pronađena, ističe agencija.

